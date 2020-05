Autoridades capitalinas informaron que en sintonía a la presentación del Plan gradual hacia la nueva normalidad en la Ciudad de México van a trabajar con las cámaras empresariales locales para lograr una mayor coordinación y también para ver la posibilidad de que se empaten los horarios escalonados en los centros laborales.

En videoconferencia de prensa, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino, explicó que el esquema que están planteando se conoce como 4x10, que busca que los empleados trabajen cuatro días y descansen 10, su aplicación sería a partir de la etapa del semáforo naranja mientras en el color verde se dejaría de realizar.

“Esto, por supuesto, no es necesariamente aplicable a todos los sectores de la economía y se verá con los empresarios y las distintas cámaras si se puede implementar y en su caso, en qué áreas concretas o incluso en qué zonas geográficas concretas de la ciudad. Pero repito, eso se definirá junto con ellos”, puntualizó.

Peña Merino expuso que esta forma de trabajo busca garantizar el contar con una fuerza laboral ante una reactivación parcial de la economía, sin convertir a los centros de trabajo en lugares de brotes de contagio.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que otra de las razones para contactar nuevamente a los organismos empresariales locales es por los ingresos, que son esenciales para la reactivación.

A su vez, descartó que por ahora vayan a otorgar incentivos fiscales en esta fase de reactivación, pero recordó que lo que han hecho es postergación de impuestos locales para que así las empresas y la ciudadanía puedan tener más solvencia.

“Hubo algunos pagos que fueron posponiéndose pero hasta ahora esencialmente es lo que hemos presentado, es importante decir que los ingresos de la ciudad son fundamentales también para poder desarrollar todas las actividades y todos los apoyos, entonces estamos ahí en contacto permanente con las cámaras empresariales, a través de nuestro secretario de Desarrollo Económico, de la Secretaría del Trabajo, la propia Secretaría de Finanzas, que también está coordinando este equipo, entonces estamos coordinando con ellos pero hasta el momento es el programa que presentamos el día de ayer (miércoles)”, puntualizó.

Más apoyos

La mandataria recalcó que recién incluyeron a más sectores laborales en los apoyos económicos de la urbe, como lo son meseros, choferes y taxistas; estos podrán acceder a los créditos de los 25,000 pesos, con 0% de interés.

De igual forma, precisó que están trabajando en elaborar un censo para conocer cuántos meseros hay en la urbe y que se están viendo afectados por la pandemia.

“Sí, estos créditos del Gobierno de México que anunciamos que van para tianguis, para personas que trabajan en tianguis, en bazares y en concentraciones, también se abre para taxistas que están en el censo que tiene el Gobierno de la Ciudad, particularmente choferes (...) También un apoyo para meseros, que también estamos viendo cómo hacer el censo de los meseros”, recalcó.

Centro Histórico

Sheinbaum Pardo recalcó que están trabajando para aplicar estrategias diferentes en cada parte de la entidad para la reapertura y evitar aglutinaciones de gente, por lo mismo detalló que actualmente y como primera fase están centrándose en el Centro Histórico.

“En el primer caso estamos trabajando con los comerciantes del Centro Histórico, todavía no tenemos una propuesta definitiva, tendría que ver probablemente con apertura por calles o por tipo de comercios. De tal manera que no haya tantas personas que se aglutinen, particularmente no solamente en las calles, sino también en el transporte público”, refirió.

rrg