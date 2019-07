El gobierno federal aseguró que, pese a las protestas de campesinos, ha entregado vales canjeables a 98.5% de los productores en Guerrero, y 75% ha acudido a recoger fertilizante como parte del Programa Piloto de Fertilizantes. Sin embargo, en las zonas de La Montaña y Costa Chica, donde la pobreza campea, el gobierno ha tenido problemas para implementar el programa.

El presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, y el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) Víctor Villalobos, reconocieron que se han presentado actos de violencia y protestas por parte de campesinos que exigen la entrega de insumos para cultivar sus tierras. Atribuyeron dichos actos a presiones de grupos y líderes que estaban acostumbrados a recibir los recursos federales.

“Este programa no ha estado exento de imponderables y afectos que tienen que ver con vandalismo, con algunos problemas en el transporte, cierre de carreteras e inclusive algunos actos de violencia que se han motivado por pequeños grupos que de alguna forma se han sentido afectados o lesionados por esta forma nueva de entregar directamente el fertilizante a los productores”, aseguró Víctor Villalobos.

“Hemos estado en permanente comunicación con ellos, el presidente está enterado, él está dispuesto a tener una interlocución con ellos en función precisamente de que no es a través de la coerción o de la afectar las vías públicas como estos temas se van a resolver, lo importante es que se entienda que la forma de operar del gobierno es diferente”, añadió.

“¿Qué es lo que sucede? Que no están conformes algunos líderes de algunas organizaciones con el método de distribución de recursos, porque ahora ya no se entrega el apoyo a las organizaciones. No se entrega porque no llegaba el apoyo, llegaba con moche y eso ya no va a continuar. Ahora el apoyo es directo al productor, directo al beneficiario y con justicia”, afirmó López Obrador.

El secretario federal comentó que para el Programa Piloto de Fertilizantes se censó a un universo de 233,235 productores de cultivos básicos (maíz, frijol y arroz) en comunidades indígenas.

Dijo que 98.5% de los productores ya cuenta con su vale canjeable, y 75% ha acudido a recoger fertilizante; en este último caso, se ha dificultado principalmente en la zona de la Montaña y Costa Chica debido a que se ha impedido el libre tránsito de los cargamentos.

Mencionó que los productores con vale podrán acudir a los centros de distribución a recoger su fertilizante hasta el 6 de agosto.

Inconformidad

No obstante, campesinos bloquearon carreteras federales de 25 entidades del país y protestaron por las medidas de austeridad y falta de recursos para el sector.

El presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega Valladolid, mencionó que el presupuesto para la Sader quedó en 65,435 millones de pesos para este año (12% menos), sin embargo, “el asunto es que no fluyen los recursos con la velocidad que necesitamos”.

[email protected]