Cancún, QR. El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Juan José Fernández Carrillo, urgió a que se regulen la forma en la operan las aerolíneas nacionales, pues aseguró que “están ralentizando la recuperación turística del país por las prácticas de abuso en contra de los usuarios”.

Entrevistado en el marco del Cancún Travel Mart 2021, el dirigente hotelero dijo coincidir con los señalamientos hechos por el titular nacional de Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Francisco Ricardo Sheffield Padilla, quien en la conferencia mañanera del presidente, Andrés Manuel López Obrador, denunció abusos por parte de las compañías aéreas en el cobro de equipaje de mano.

El dirigente hotelero aseguró que aunque muchas se ofertan como de aerolíneas bajo costo, los cobros que aplican al usuario por selección de asiento, tamaño de equipaje, seguro de vuelo, entre muchos otros, están encareciendo las tarifas aéreas.

“Es un tema que debe regularse, los precios que dan las aerolíneas deben ser precios netos, no ser engañosos, no dar una publicidad engañosa, porque te dicen que un vuelo te cuesta 500, pero cuando te das cuenta todo lo que te cobran después, terminas pagando hasta 5,000 por ese mismo vuelo. No puede ser que te cobren hasta por no hacer fila para abordar el avión”, expuso el dirigente hotelero.