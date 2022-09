Anuncian Juegos con Causa para financiar operaciones de corazón en niños

El gobernador indicó a la titular del DIF Estatal que no esperen hasta recaudar el dinero de los juegos, ya que las operaciones son una prioridad.

Culiacán, Sinaloa, 05 de septiembre del 2022.- El gobernador Rubén Rocha Moya, dio espacio a la titular del DIF Estatal, Eneyda Rocha Ruiz en su Conferencia Semanera para que diera información acerca del trabajo en conjunto que realizará con los directivos de los equipos de beisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, Tomateros de Culiacán, Venados de Mazatlán, Cañeros de Los Mochis y Algodoneros de Guasave, los cuales realizarán 4 partidos con causa, para ayudar con la operación de 33 menores que sufren de cardiopatía.

El gobernador Rocha destacó la importancia que tienen estos juegos para la salud de los 33 menores quienes aún faltan de operar en el estado, por lo que pidió al secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, no espere hasta octubre para realizar esas 33 operaciones, ya que será su gobierno quien se encargue de cubrir temporalmente el presupuesto para estas acciones, mientras se obtiene la recaudación de esos cuatro juegos con causa.

“Le damos la indicación al Hospital Pediátrico, que mientras juntan dinero no paren de operar a los niños, ahí nos pagarán ustedes cuando junten el dinero, pero a los niños hay que seguirlos operando”, precisó.

Aclaró que espera obtener resultados positivos, ya que ésta es una buena causa y se operarán a todas las niñas y niños que se tienen diagnosticados en Sinaloa con cardiopatía.

“Ya nos informó el DIF que ésta es una actividad recolectora para ayudar a los niños, qué bueno porque habíamos inicialmente pensado en 40 niños y ahí tendríamos 15 niños más, yo espero que saquen una buena feria, que la gente, ésta es una buena causa sin lugar a dudas, son todos los niños que tenemos en Sinaloa ya diagnosticados con cardiopatía que necesariamente tienen que hacerles operación a corazón abierto”, informó.

Por su parte la titular del DIF Estatal, Eneyda Rocha Ruiz, mencionó que estos juegos se llevarán a cabo los días 8 y 9 de octubre, pero que desde el día de hoy se han comenzado a vender las pulseras para el pase hacia estos juegos, las cuales dijo, tendrán un costo de 100 pesos.

“Va a ser juego con causa, los días 8 y 9 de octubre, el día de hoy iniciamos a vender nuestras pulseras, va a tener un costo de 100 pesos, la causa por la que estamos haciendo este juego es para la operación de niñas, niños y adolescentes con cardiopatía que necesitan operación de corazón abierto”, añadió.

Expresó que con el apoyo del gobernador ya se han operado 22 niñas y niños, sin embargo, aún faltan 33, quienes van desde los 11 meses hasta los 16 años, también indicó que se está manteniendo la coordinación con los DIF municipales quienes los están apoyando en la venta de estas pulseras.

Sobre los partidos, la titular del DIF informó que Tomateros vs Venados se llevará a cabo el día sábado 08 de octubre a las 6 de la tarde en Mazatlán, también pero en el estadio Emilio Ibarra en Los Mochis, jugarán Cañeros vs Algodoneros, mientras que el domingo Cañeros vs Algodoneros volverán a repetir en el mismo estadio y en Culiacán jugarán Tomateros vs Venados.