Ambientalistas advierten daños por descarga de balasto para Tren Maya

Cancún, QR. Organizaciones ambientalistas alertan que a partir de enero iniciarán los trabajos para recibir en el muelle de Puerto Morelos el balasto importado desde Cuba para el Tren Maya, lo cual aseguran que implicará severos impactos sobre la movilidad, la economía y el medio ambiente por las maniobras.



Las asociaciones civiles Puerto Morelos Sustentable, Grupo Ecologista del Mayab, Latitud 21 y Voces Unidas de Puerto Morelos anticipan que dado el calado de los barcos de carga que transportarán el material pétreo, estos no podrán atracar, por lo que el balasto tendrá que trasladarse en barcazas hasta tierra firme mientras los buques permanecerán fondeados a cierta distancia de la costa.



Dichas barcazas deberán ser jaladas por remolcadores hasta el muelle para descargar la roca de las barcazas y trasladar la carga en camiones volqueteros para su transporte hacia el kilómetro 6 de la Ruta de los Cenotes.



De acuerdo con los ambientalistas, se calcula que el número de camiones será aproximadamente de 300 por día durante por lo menos un año, lo cual implicará afectaciones al manglar que se encuentra a los costados del camino de acceso a Puerto Morelos, cuyas dimensiones tendrían que ser ampliadas para dar cabidad a los camiones que circularán por ahí.



“Las vías de comunicación desde el Muelle Fiscal hasta la carretera federal no cuentan con las características necesarias para soportar esta carga vehicular, ni por su densidad, ni por su peso, por lo que se requeriría ampliar el camino de acceso a Puerto Morelos”, aseguran las asociaciones.



Añaden que el paso continuo de volquetes con balasto paralizaría la circulación de vehículos desde la colonia Zetina Gazca hacia el puerto y viceversa y afectaría la circulación sobre la carretera federal.



En caso de que las autoridades decidan ampliar la carretera, esto supondría un daño para los humedales de la zona, pues el camino de acceso al muelle atraviesa una zona de humedales.



“Adicionalmente, dado que el muelle de Puerto Morelos no cuenta ni con el calado ni con las características necesarias para desembarcar la roca, las maniobras serían muy complicadas y costosas, además de que pondrían en riesgo al arrecife de coral, declarado Parque Nacional en 1998, y fuente importante de la economía de Puerto Morelos”, exponen.



“Solicitamos que se busquen soluciones viables para dicha actividad. Una posible solución en que la descarga del material se haga en Puerto Progreso, Yucatán, el cual cuenta con una mejor infraestructura, conectividad para ese tipo de maniobras y no se requeriría violar leyes ambientales para hacerlo”, concluyen los ambientalistas.



estados@eleconomista.mx