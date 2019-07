El presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que, a petición de los ciudadanos, los recursos que se usarían para el Metrobús de La Laguna, entre los estados de Durango y Coahuila, serán empleados para llevar agua a esa zona.

“La gente en Usumacinta no aceptó el Metrobús, no lo acepta, la mayoría ya sea a mano alzada o en urnas; lo cierto es que la gente no quiere esa obra”, señaló sobre este proyecto que ya estaba autorizado y uniría las ciudades de Coahuila y de Durango.

Con los pobladores de dicha zona, mencionó el mandatario, existe el compromiso de llevar agua, para lo cual se valora la construcción de un acueducto desde la presa Francisco Zarco, en Lerdo.

“Estamos viendo si lo podemos hacer con un acueducto de la presa Zarco que está como a 50-60 kilómetros; vamos a invertir en eso, en un acueducto, para que se tenga agua”, señaló López Obrador.

Recordó que en un acto en Gómez preguntó a los ciudadanos qué hacer con los recursos destinados para ese medio de transporte, a lo que respondieron que su principal necesidad es contar con agua.

“La necesidad de La Laguna, la principal necesidad, es el agua; entonces la gente dice agua, pues va a ser agua y voy a argumentar, a profundizar sobre el tema; tiene un problema serio en La Laguna de sobreexplotación de los acuíferos. Entonces, como ya se está perforando muy profundo hay contaminación, en algunos casos de arsénico”, señaló.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Ejecutivo federal destacó que esta clase de problemas demuestran que es necesario aceptar “que debemos optar por el desarrollo sustentable y que lo principal es la salud del pueblo”.

Denunció que gobiernos anteriores construyeron plantas purificadoras de agua para atenuar este problema, mientras que la gente merece tener absoluta seguridad de que toma líquidos sanos. “Cuando se ponen plantas de tratamiento para el arsénico ya lo que se está demostrando es que hay un problema grave”.

Esta situación, dijo López Obrador, también afecta las actividades productivas, razón por la que también se promueve el desarrollo de cuencas lecheras en el sur sureste del país.

Importancia

De acuerdo con el Instituto de Recursos Mundiales y el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, el proyecto de Metrobús de La Laguna que involucraba la conectividad de dos estados, Coahuila y Durango, y cuatro municipios, Torreón, Matamoros, Gómez Palacio y Lerdo, estaba diseñado para atender diariamente entre 122,000 y 170,000 viajes de lagunenses que, en promedio, representan 40% del total de viajes diarios de la región (350,000).

El gobierno de Coahuila ha declarado que en el estado continúa la obra, ya que estiman un avance en las obras de 95 por ciento. (Con información de Notimex)

