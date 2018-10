Cancún, Q,Roo.- En su gira de agradecimiento por Cancún, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que propondrá utilizar al aeropuerto de Toluca como opción para aminorar la saturación que tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es decir, se dejarían de autorizar nuevos vuelos en la actual terminal aérea, para proponer a las aerolíneas que utilicen como opción el aeropuerto de la capital mexiquense.

López Obrador dijo que apenas el día de ayer el gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo Mazo, le informó que la terminal de Toluca está siendo subutilizada con la movilización de 600,000 pasajeros, aun y cuando tiene capacidad para 8 millones de pasajeros al año.

“Se redujo el número de usuarios de ese aeropuerto, no quiero especular por qué sucedió eso, y me comentó el gobernador que tiene capacidad para 8 millones de usuarios, pero sólo se está dando servicio a 600,000 pasajeros; ahí hay un potencial para resolver lo de la saturación del actual aeropuerto,

El presidente electo se dijo confiado en que las aerolíneas aceptarán que la futura ampliación de vuelos que ya no tienen cabida en el AICM se trasladen al aeropuerto mexiquense.

“…que toda la ampliación de vuelos ya no se pueda seguir autorizando si no se va a utilizar el aeropuerto de Toluca, estoy seguro que las líneas aéreas van a aceptar porque están ayudando, hoy mismo vine en una aerolínea que da muy buen servicio a buen precio… VivaAerobús e Interjet, entonces por qué no resolver esto de esta manera, para que además baje de precio el boleto”, dijo.