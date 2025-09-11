228,000 trabajadores tienen acceso a seguridad social en Baja California Sur

Durante la Tercera Reunión de la Mesa Intersectorial para Impulsar el Empleo en La Paz, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, destacó que el empleo formal es la base del desarrollo económico en la entidad.

El mandatario estatal recordó que Baja California Sur se posiciona entre los estados con mayor productividad y mejores salarios del país, con más de 228,000 trabajadores asegurados, lo que representa a una cuarta parte de la población con acceso a seguridad social, así como la presencia de 15,000 empresas que sostienen esta planta productiva.

De acuerdo con información local, de enero a agosto de 2025, el Servicio Nacional de Empleo atendió a 21,073 personas, colocando a 5,248 postulantes, de los cuales 193 se integraron mediante la estrategia de inclusión “Abriendo Espacios” y 251 a través de Chamba Chat.

En este sentido, el gobernador reconoció el compromiso del sector empresarial con la creación de empleos incluyentes y seguros, e hizo un llamado a mantener la unidad para garantizar oportunidades a quienes más lo requieren.

Por su parte, el director general del Servicio Nacional de Empleo, José Manuel Rojas Aguilar, reiteró su disposición para abrir espacios de diálogo en torno a la inclusión en este sector, mediante estrategias que fomenten la concientización de los empleadores sobre la importancia de generar entornos laborales justos y seguros.

