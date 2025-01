Ventas de autos superaron las 1.5 millones de unidades en el 2024, impulsadas por marcas chinas

México superó la cifra de los 1.5 millones de vehículos ligeros comercializados al cierre del 2024, contabilizando las marcas chinas que no han reportados sus números al INEGI, que han consolidado su presencia en el país en vías de competir entre las “grandes”.

De acuerdo con las cifras de ventas que han arrojado las automotrices de volumen y las chinas con un año de presencia en el país, el mercado mexicano contabilizó 1 millón 550,797 vehículos ligeros.

Esto es 54,000 unidades adicionales a las que reportó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), que representó 1 millón 496,797 autos.

Hace unos días, la empresa china BYD reportó en México que comercializó 40,000 vehículos en el mercado mexicano con el lanzamiento de 11 modelos la mayoría eléctricos, aunque a principios de año, la automotriz tenia la apuesta de comercializar 50,000 unidades al cierre del 2024.

La empresa a cargo de Jorge Vallejo apuesta por el mercado mexicano y ahora, quiere seguir expandiéndose. Además, mencionó que pronto formará parte de las cifras oficiales del INEGI, pues los consumidores mexicanos se han vuelto receptivos a opciones más accesibles y mucha tecnología.

Otra de las marcas chinas que se encuentra en proceso de exploración en el mercado es Geely que estimó la comercialización de 10,000 unidades durante su primer año de operaciones en el país.

Pero Geely no sólo quiere ser un fabricante y comercializador de automóviles, sino un proveedor integral de soluciones de movilidad adaptadas a las necesidades de los mexicanos. Afirma que con su visión de responsabilidad social, compromiso con la sustentabilidad y enfoque en el cliente, la marca busca consolidarse como un actor clave en el mercado automotriz nacional.

En tanto que GAC Motor llegó a México para demostrar la calidad, tecnología y lujo de sus submarcas que posee en el mundo, bajo la electromovilidad y comenzó el 2024, mostrando su ventajas al consumidor mexicano.

GAC confirmó la comercialización de 4,000 unidades al cierre del 2024, aun cuando la expectativa era de 7,000 unidades. La compañía china abrió 43 distribuidoras y ha logrado consolidarse fuertemente destacando en la industria automotriz con la expansión de su red de distribución, enfoque al cliente y un portafolio de productos.

SEV es otra de las marcas que prometió no solo comercializar en México sino fabricar desde su planta en Durango, que -según la marca- estará lista en febrero próximo. No obstante, la empresa no ha informado sobre la comercialización realizada, pero posee 18 distribuidores en el país.

En el mismo caso se encuentra SAAG, la marca de lujo de FAW, que se encuentra con la introducción de submarcas como JIM y Bestune, y se encuentran en expansión con la apertura de distribuidores.

El año pasado, diversas marcas chinas como Jetour y GWM se sumaron las cifras que contabiliza el INEGI, mientras que otras como MG fue parte del impulso a que el país llegara al 1 millón 496,797 unidades.