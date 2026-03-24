Venezuela le debe a la italiana Eni unos 3,300 millones de dólares

La petrolera venezolana ⁠PDVSA le debía a Eni 3,300 millones de dólares a finales del año pasado, incluidos unos 1,000 millones ⁠de dólares en intereses devengados, ⁠dijo la empresa italiana en su informe anual este martes.

Eni y la petrolera española Repsol producen gas en su yacimiento marítimo Perla, de propiedad conjunta —el único proyecto de gas marítimo activo en Venezuela—, cuya producción es adquirida por PDVSA principalmente para la generación de energía eléctrica nacional.

El grupo venezolano no ha cumplido con los pagos correspondientes a esos volúmenes de gas y ha acumulado una deuda con Eni y Repsol, que no pudieron recibir pagos en especie de PDVSA debido al endurecimiento de las sanciones estadounidenses.

Las sanciones aislaron a PDVSA del sistema financiero internacional y le impidieron utilizar dólares para transacciones comerciales.

Sin embargo, la situación ha mejorado desde principios de este año, según Eni, después de que Venezuela aprobara una reforma ⁠parcial de su ley de ⁠hidrocarburos y Washington suavizara ⁠las sanciones, permitiendo a determinadas empresas energéticas operar en el país.

Esos ⁠recientes acontecimientos podrían aumentar la probabilidad de recuperar sus reclamaciones contra PDVSA, añadió Eni. Eni también declaró que ha estado en contacto con las autoridades estadounidenses sobre su posible participación en la reactivación del sector petrolero venezolano. Repsol dijo el mes pasado que Venezuela le adeudaba 4550 millones de ⁠euros (5,280 millones de dólares).