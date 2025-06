La UE prohíbe a las empresas chinas participar en la mayoría de licitaciones de dispositivos médicos

La Unión Europea prohibirá a las empresas chinas participar en licitaciones públicas de la UE de productos médicos por un valor igual o superior a los 60,000 millones de euros (68,900 millones de dólares) al año, tras concluir que las empresas de la UE no tienen un acceso justo en China.

La medida anunciada por la Comisión Europea este viernes es la primera en virtud del Instrumento de Contratación Pública Internacional de la UE, que entró en vigor en 2022 y está diseñado para garantizar el acceso recíproco al mercado.

Es probable que las nuevas restricciones aumenten las tensiones con Pekín, avivadas por los aranceles de la UE a los vehículos eléctricos fabricados en China, las medidas chinas contra el brandy de la UE y los frenos a las exportaciones de tierras raras que la UE quiere que se resuelvan en una cumbre UE-China en julio.

La Comisión anunció este viernes que excluiría a las empresas chinas de las compras públicas de la UE superiores a cinco millones de euros.

Un representante de la UE dijo que, guiándose por las cifras de Medtech Europe, el mercado de tecnología médica de la UE tuvo un valor de unos 150,000 millones de euros en 2023 y que la contratación pública representaba una cuota del 70 por ciento.

Los contratos de más de 5 millones de euros representaban solo el 4% de las licitaciones, pero suponían alrededor del 60% en valor, dijo el representante.

Las ofertas seleccionadas deberán garantizar que no incluyen más de un 50% de productos sanitarios procedentes de China. Si no hay proveedores alternativos, no se aplicará la exclusión.

Los miembros de la UE respaldaron el plan a principios de mes.

La Comisión ha afirmado anteriormente que ha encontrado "pruebas claras" de que China favorecía los dispositivos chinos para los hospitales y que sus condiciones de licitación daban lugar a ofertas anormalmente bajas que las empresas con ánimo de lucro no podían ofrecer.

Un responsable de la Comisión dijo que la prohibición abarcaría los equipos médicos, incluidos los de diagnóstico por imagen, las partes artificiales del cuerpo y la ropa médica.

El Ministerio de Comercio chino ya había calificado de "proteccionistas" las medidas propuestas por la UE, instando a ésta a ser justa y transparente y a ambas partes a resolver sus diferencias mediante la cooperación y el diálogo.

La Comisión dijo que China no había propuesto ninguna medida correctiva para remediar la situación, pero que aún era posible llegar a un acuerdo.