La UE fortalecerá colaboración con México en energía limpia

Aspectos como triplicar la capacidad instalada de fuentes limpias, posiblemente a largo plazo en México y la Unión Europea, contar con los productos necesarios para la disposición de energía y, por supuesto, acercarse lo más posible al 35% de penetración de tecnologías no fósiles en la canasta de generación, fueron temas prioritarios en la reunión que sostuvieron la vicepresidenta ejecutiva de la Unión Europea, Teresa Ribera y la secretaria de Energía, Luz Elena González.

Aunque existe la claridad de que México está 11 puntos porcentuales debajo del compromiso del Acuerdo de París en materia de generación limpia, mientras la administración actual de Estados Unidos amenaza con alejarse de políticas de transición energética de forma cada vez más tangible.

En conferencia de prensa, Ribera aseguró que si bien la administración de Donald Trump ha manifestado rechazo a la ruta de energía limpia y descarbonización del país, si las economías restantes en el mundo avanzan hacia esta ruta será imposible frenar su avance, aunque los resultados no han tenido la rapidez deseable.

“Hemos avanzado, no al ritmo que se requiere. Pero es una agenda que se definió hace 10 años. La agenda verde forma parte de lo que podemos llamar fuerzas del mercado, con impulsos suficientes para que no cambie”, dijo en conferencia de prensa durante su visita a México, aunque en relación con los alcances del gobierno mexicano ve una convicción y comprende que “normalmente no son procesos lineales pero conforme avanzan, una vez que se aterrizan, se aceleran de pronto”.

La representante europea dijo en el marco de su visita a México que el Acuerdo Global entre la Unión y México ya tiene una redacción final, desde enero pasado, e incluye un capítulo energético. Así, este año puede firmarse e incluso ser ratificado por ambos Parlamentos, ya que se encuentra en trámites burocráticos como la traducción a las 24 lenguas oficiales del bloque y revisiones ordinarias.

“En los últimos meses hemos alcanzado un acuerdo para modernizar un acuerdo global que en los últimos 25 años ha traído beneficios muy importantes para nuestras sociedades, para nuestra economía”, aseveró, con la convicción de que el Acuerdo impulsará la sostenibilidad de los sectores energético y agroalimentario.

También reconoció que las recientes reformas al sector energético mexicano son abordadas. “Hay una cooperación estrecha e intensa en materia de energía entre la UE y México”, expresó.

El 17 de enero, la UE comunicó que las negociaciones del acuerdo se habían cerrado para dar paso a los cambios y agregados en la redacción.