A Trump le interesa el T-MEC: Marcelo Ebrard

Al presidente estadounidense, Donald Trump, le interesa mantener vigente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), destacó Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

“Nosotros (México) somos principales defensores del tratado y yo creo que el propio presidente Trump, como ustedes saben, ya ordenó que se inicie la revisión del tratado. Si no le interesara el tratado, pues no habría puesto eso en su orden ejecutiva”, argumentó Ebrard, al participar en la 85° Asamblea General Anual de la American Society of Mexico, en la Ciudad de México.

En el primer día de su nuevo gobierno, Trump publicó el memorándum America First Trade Policy (Política comercial de Estados Unidos primero), en el que ordena comenzar las consultas públicas con el objetivo expreso de que se tomen como base para la revisión del T-MEC programada para julio de 2026.

“Entonces, ¿vamos a seguir teniendo tratado? Hay tratado para rato. Oye, pero es que yo quiero ponerte no sé qué y que el acero y el aluminio. Bueno, eso es, vaya, eso es lo del day by day (día por día), ¿no? Estamos acostumbrados y es normal”, acotó Ebrard.

Sobre la declaración que hizo este martes a la prensa Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, de que Trump mantiene su plan de aplicar aranceles de 25% a las importaciones de productos originarios de México a partir de este sábado, lo mismo que a Canadá, y de 10% adicional a China, Ebrard replicó que el gobierno de México se mantendrá con un plan en el que ha trabajado ocho meses.

“No te puedo revelar qué está previsto, pero sí puedes tener la garantía de que lo hemos estudiado muchísimo. Lo hemos preparado muchísimo y lo hemos pensado muchísimo. O sea, sorpresas no va a haber, ni tampoco reacciones intempestivas. Habrá un plan”, dijo a la prensa mexicana, tras el evento.

Ebrard elaboró una defensa al exponer que de 2020 a la fecha, el T-MEC contribuyó al crecimiento del comercio y la inversión en 37 por ciento. “Es el tamaño de la economía de muchos países, sólo en ese proceso en estos años. Es una historia de un éxito fenomenal”, comentó.

.

¿Qué esperar para el próximo sábado? Ebrard respondió así: “Estamos optimistas, no confiados, no somos ingenuos; pero estamos optimistas y, razonablemente, tranquilos respecto a lo que tenemos que hacer”.

El presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, hizo referencia al comentario reciente de Trump sobre el avance en la colaboración con México, a diferencia de Canadá.

“Tanto en lo que concierne el T-MEC y en la cooperación bilateral, creo que se van a ver fortalecidos en estos próximos años, aunque evidentemente hay, va a haber, muchos retos que se presentan en el camino. Pero como bien apuntaba, México y Estados Unidos caminan juntos, bueno hasta corren juntos”, dijo Rubin al despedir a Ebrard de la Asamblea.

Momentos antes, Ebrard eligió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum: “Si ustedes comparan varios países, no voy a decir nombres porque no quiero ofender a nadie. Larry me sacaría la roja, ¿no? La presidenta Sheinbaum dijo: ‘Vamos a actuar con sangre fría, serenidad, templanza. Vamos a procurar encontrar puntos de acuerdo, vamos a establecer un diálogo. Va a haber cooperación, porque no hay diferencias sustantivas entre México y Estados Unidos’”.