Trinity Rail impulsa la digitalización industrial en México con la primera red privada 5G

México continúa avanzando en la modernización de su sector productivo con el despliegue de una red privada 5G en instalaciones de Trinity Rail, ubicadas en el norte del país.

El proyecto, desarrollado en colaboración con RK Squared y con Inpro Telecom como responsable de la implementación, representa uno de los primeros casos autorizados en México para la operación de este tipo de redes, marcando un precedente en la adopción de soluciones de conectividad especializada en entornos industriales.

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La solución permite habilitar comunicaciones confiables y de baja latencia, facilitando la automatización de procesos, la mejora en la eficiencia operativa y una mayor capacidad de análisis en tiempo real. Asimismo, integra aplicaciones orientadas al monitoreo de operaciones, trazabilidad y analítica, en línea con las tendencias globales de digitalización industrial.

“Este tipo de despliegues representa un paso relevante hacia la evolución tecnológica de la industria en México, al permitir una operación más eficiente, segura y con mayor visibilidad de los procesos”, señalaron fuentes cercanas al proyecto.

El desarrollo se alinea con el marco regulatorio vigente y sienta las bases de un modelo replicable para los sectores industrial y logístico. Con iniciativas como esta, México consolida su posicionamiento como un mercado emergente en la adopción de redes privadas 5G en América Latina.