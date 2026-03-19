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Tribunal de Apelación de París rechaza solicitud del gobierno de suspender Shein

El ⁠Tribunal de Apelación de París ⁠rechazó este jueves la solicitud del Gobierno francés de suspender ‌la tienda en línea de ⁠la plataforma china ⁠Shein.

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Foto: AFPAFP

Reuters

El ⁠Tribunal de Apelación de París ⁠rechazó este jueves la solicitud del Gobierno francés de suspender la tienda en línea de ⁠la plataforma china ⁠Shein, desestimando así el recurso presentado por el Estado tras la sentencia dictada en diciembre por un tribunal de París en contra del Gobierno.

Shein se ha visto envuelta en un escándalo desde que la Dirección General de Competencia, Consumo y Lucha contra el Fraude (DGCCRF, por sus siglas en francés), encontrara el año pasado muñecas sexuales con aspecto de niñas y armas prohibidas a la venta en su mercado, lo que llevó al Gobierno a intentar suspender la plataforma.

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En diciembre, un tribunal de París había rechazado la solicitud del Gobierno de ⁠suspender la página web ⁠de Shein en Francia ⁠en su totalidad durante tres meses, alegando ⁠que sería "desproporcionada", lo que llevó al Gobierno a recurrir la sentencia.

Shein prohibió todas las muñecas sexuales y suspendió la categoría de productos para adultos de su tienda en línea a nivel mundial el 3 de noviembre, ⁠tras las conclusiones del organismo de control del consumidor francés.

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