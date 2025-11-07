Shein libra la suspensión en Francia, pero seguirá bajo vigilancia para retirar productos prohibidos

La plataforma de comercio electrónico Shein se libró hasta ahora de una suspensión en Francia tras eliminar todos los productos ilícitos de su sitio web, aunque sigue bajo "estrecha vigilancia", anunció este viernes el gobierno francés.

Las autoridades del país europeo dieron el miércoles 48 horas a la plataforma para retirar productos "prohibidos" de su portal, después del descubrimiento de muñecas sexuales con apariencia infantil y armas de categoría A.

El gobierno francés anunció el viernes en un comunicado que consiguió "la supresión por parte de Shein de todos los productos ilícitos vendidos en su plataforma".

La plataforma asiática decidió para ello suspender su "marketplace", donde terceras partes pueden ofrecer sus productos en línea.

La empresa, fundada en China y con sede en Singapur, abrió el miércoles en París su primera tienda física permanente en el mundo.

Pero la compañía se encuentra bajo presión en Francia. Una nueva reunión está prevista la próxima semana para evaluar la situación a petición del primer ministro, Sébastien Lecornu.

Shein no está fuera de peligro, ya que la plataforma sigue "bajo estrecha vigilancia" de las autoridades públicas, mientras continúan los procedimientos judiciales en su contra.

El Ministerio del Interior francés recurrió el viernes al tribunal judicial de París con el objetivo de "poner fin a los graves daños al orden público causados por las repetidas deficiencias de Shein", anunció el gobierno.

La fiscalía de París también anunció el lunes que encargó investigaciones no solo sobre Shein, sino sobre las plataformas AliExpress, Temu y Wish.

Las investigaciones se centran en la "difusión de mensajes violentos, pornográficos o contrarios a la dignidad accesibles a menores".

En el caso de Shein y AliExpress, incluyen la "difusión de imágenes o representaciones de menores con carácter pornográfico".

Francia también está tratando de actuar a nivel europeo y el jueves pidió a la Comisión Europea que sancionara a Shein.