La suerte te espera: Apuesta por $11 mil millones MXN en la Powerball

Si aún no conoces Powerball, te lo explicamos: ¡es uno de los juegos más famosos del mundo y ha entregado premios récord espectaculares! Esto se debe a que el Powerball de EE. UU. siempre se está acumulando y alcanza cantidades exorbitantes.

Los números ganadores del sorteo de Powerball del lunes fueron: 7, 33, 50, 57, 66 y 23. Ningún boleto pudo acertar los seis números, por lo que el premio del miércoles 19 de noviembre se disparó a $11 mil millones MXN.

Todos los mexicanos pueden apostar al resultado de la lotería en línea, a través del sitio web de TheLotter México.

Apostar en TheLotter México no es la forma convencional, pero sin duda es la más ventajosa. Estas son algunas de las razones:

Puedes apostar al resultado de los juegos internacionales más famosos, con premios multimillonarios. Juegas desde la comodidad de tu sofá, directamente desde tu computadora o teléfono celular, sin tener que hacer fila. TheLotter México notifica a los ganadores a través de un correo electrónico. Así que no podrás olvidarte de reclamar tu premio.

3 pasos para apostar por el premio de $11 mil millones MXN

Entra en la página de Powerball en TheLotter México y elige tus números de la suerte: 5 números principales y un número adicional por línea.

Haz clic en APOSTAR en la parte inferior de la pantalla. Regístrate y elige tu método de pago.

Cuando ganes, podrás disfrutar de tus premios al completo, ¡100% sin comisiones!

¡Millones de jugadores ya han ganado!

En sus casi 19 años de historia, TheLotter México ha distribuido más de $2.5 mil millones MXN a casi 9 millones de ganadores en todo el mundo, incluyendo México, Brasil, Ecuador, Colombia, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Canadá, Rusia, Australia, Irak y España.

¿Cuándo es el próximo evento?

El Powerball de Estados Unidos ofrece $11 mil millones MXN este miércoles 19 de noviembre. ¡Puedes apostar sin salir de México y ganar un premio millonario! Jugando con TheLotter México y Powerball, podrás estar a un paso de ganar una fortuna sin salir de tu casa!

www.thelotter.mx es operado en México por Calli Dos Operaciones S.A., de C.V., de conformidad con el oficio folio DGJS/DCRCA/2407/2019 de fecha primero de diciembre de 2019. Juega responsablemente; no olvides que el objetivo principal es el entretenimiento, la diversión y el esparcimiento. Juegos prohibidos para menores de edad.

¿TIENES PROBLEMAS CON EL JUEGO? Llama al Centro de Orientación Telefónica: 800 911 2000, o visita http://www.juegosysorteos.gob.mx/es/Juegos_y_Sorteos/Atencion_al_Ludopata/ (SEGOB).