Sobreendeudamiento en México: el reto pendiente de la salud financiera

El sobreendeudamiento se ha convertido en uno de los principales retos para la salud financiera de los hogares mexicanos. En este contexto, Bravo presentó su reporte anual Deudas de los Mexicanos: Motivos, soluciones y retos, una radiografía del perfil del deudor en el país, cuya edición más reciente contó con la participación de Óscar Rosado, presidente de la CONDUSEF.

En conferencia de prensa, Rosado, expresó que el informe presentado por Bravo México permite acercarse al problema de la patología de la salud financiera e instala el debate sobre el sobreendeudamiento.

“El sobreendeudamiento es el elefante en la habitación cuando hablamos de la salud financiera de muchas familias en México y si hablamos de salud financiera, Bravo es un hospital, el que llega aquí es porque ya perdió esa salud”, puntualizó.

Asimismo, destacó que, contar con información y análisis que ayuden a dimensionar este fenómeno es fundamental. “Desde la CONDUSEF reconocemos iniciativas como la presentación de este reporte por parte de Bravo, el cual contribuye a fortalecer la educación financiera, que sigue siendo un reto compartido entre autoridades, sector financiero y sociedad”.

Enfatizó que la inclusión financiera no debe limitarse al acceso a productos financieros, destacó que el uso de las tarjetas de crédito es solo el primer paso, además de subrayar que la verdadera inclusión implica un uso responsable y benéfico para el usuario.

También puntualizó acerca de las implicaciones emocionales y psicológicas del sobreendeudamiento, con lo que hace un llamado a hablar de educación financiera en todos los niveles y en todos los ámbitos.

Así es la radiografía del deudor mexicano

El instrumento está basado en aspectos cuantitativos que incluyen la aplicación de encuestas digitales a sus clientes a nivel nacional, y tiene como objetivo identificar y analizar el perfil de personas que han experimentado sobreendeudamiento, explorando patrones de consumo, comportamientos financieros y desafíos económicos.

Por su parte, Diego Paillés Badía, Co-Country Manager de Bravo, destacó que el mercado del crédito en México alcanza los 1.6 billones de pesos, con un crecimiento del 13% impulsado por la digitalización. Detalló que esta cartera se divide en un 40% de tarjetas de crédito y un 60% de préstamos personales o de nómina.

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El estudio identifica tres etapas del sobreendeudamiento: la relación inicial con el crédito, el punto de quiebre y la recuperación.

Mientras que Javier Salmerón, Co-Country Manager de Bravo, destacó que esta edición visibiliza las historias y factores sociales que llevan a las personas a perder el control de sus finanzas.

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Respecto a la primera etapa, los resultados arrojan que el 60% eligió la tarjeta de crédito considerando la anualidad y la tasa de interés, y el 54% eligió tomando en cuenta las promociones de la tarjeta, sin embargo, solamente el 12% conoce cuál es el CAT de su tarjeta lo que habla de un desconocimiento de elementos importantes al momento de adquirir un producto financiero.

El 63% afirma realizar un presupuesto, incluso desde antes de caer en deudas, sin embargo, el 85% carece de un fondo de emergencia y el 82% ha tenido que utilizar sus ahorros para cubrir gastos ordinarios, lo que resalta que el presupuesto realizado no cumple su función.

Lo anterior, lleva al segundo momento; el punto de quiebre, el 22% reconoce llegar a ese momento debido a malos hábitos, el 20% debido a la pérdida de empleo y el 20% lo atribuye a negocios fallidos, en este punto se incluyen las afecciones emocionales y psicológicas, pues el 85% de las personas dicen vivir con estrés, 66% de ansiedad y 53% con insomnio.

Bravo México y Condusef coinciden en reto de educación financiera

De acuerdo con los directivos de Bravo, la educación financiera sigue siendo uno de los principales retos para prevenir el sobreendeudamiento, ya que no basta con promover el presupuesto, sino acompañar a las personas en la construcción de hábitos financieros sostenibles.

“La educación financiera es clave, aún cuando hemos avanzado no es suficiente, debe ser guiada, constante y efectiva. Vemos una gran oportunidad para que autoridades, sector financiero y sociedad civil sigan sumando esfuerzos para que esto sea posible y más personas puedan desarrollar hábitos financieros saludables y sostenibles”, coincidieron los directivos de la firma mexicana especializada en liquidación de deudas.

Por su parte, la CONDUSEF enfatizó en el hecho de que el reto es compartido y deben reforzarse conocimientos desde el núcleo familiar y que la tarea empieza desde uno mismo, además hizo énfasis en los esfuerzos nacionales que lideran como la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF), el evento con más impacto en el país y que acerca de forma física y virtual contenidos educativos financieros a niños, jóvenes y adultos de todas las edades.

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Cabe mencionar que actualmente la firma especialista en deudas promueve la educación financiera, mediante Academia Bravo, que incluye contenidos y cursos que tienen el objetivo de generar hábitos y acciones orientadas a evitar el sobreendeudamiento y el uso responsable de créditos y productos financieros.

Desde 2009, Bravo ha asesorado a más de 500,000 personas en México, Colombia, España, Italia, Portugal y Brasil, países en los que lidera el segmento de liquidación de deudas al mismo tiempo que acerca su Academia Bravo a sus clientes, puntualizó Juan Pablo Zorrilla, Founder de Bravo quien también estuvo presente en la conferencia.