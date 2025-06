La SICT ofrecerá nueva prórroga para revisiones físico-mecánicas a los autotransportistas

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) alista una nueva prórroga a los permisionarios de servicios de autotransporte federal de pasajeros, turismo y carga, y de transporte privado de personas y de carga, arrastre privado, autotransporte internacional de pasajeros, turismo y carga, así como los que prestan los servicios auxiliares de paquetería y mensajería, arrastre y salvamento para que sus unidades se sometan a la verificación obligatoria de condiciones físico-mecánicas.

A través de la Dirección General de Autotransporte Federal, estableció el próximo 31 de julio como día límite para los vehículos con terminación de placa 5 o 6 (el mes fijado inicialmente era abril) y para los de placas 7 u 8 (junio era el mes límite ).

“La extensión y prórroga del plazo de verificación se fundamenta en la necesidad de garantizar el cumplimiento eficiente y efectivo de las obligaciones normativas por parte de las personas físicas y morales permisionarias sujetas a verificación. En consonancia con los principios de eficiencia administrativa establecidos en la legislación vigente y la continuidad en la prestación del servicio… a fin de precisar su alcance y los periodos de verificación, otorgando certeza jurídica y transparencia”, explicó la dependencia.

La nueva fecha entrará al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo cual ocurrirá en los próximos días.

Respecto a la prórroga anterior, en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) quedó documentado el siguiente comentario: Como trabajador de una Unidad de Inspección acreditada y aprobada, puedo hacer mención de que no existe abastecimiento de dictámenes de inspección físico-mecánica, por lo que es una burla que publiquen una prórroga sin otorgar hologramas.

ANTP, pide ser proactivos

Sobre el cambio de fecha límite de verificación, el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), Leonardo Gómez, dijo que es fundamental que cada uno de los participantes en el sector de logística y transporte atienda como algo prioritario en su operación el cumplimiento de la normatividad por parte de las autoridades, independientemente de las fechas establecidas.

En la víspera de la inauguración del 25 Foro nacional del transporte de mercancías, refirió:

Desconozco por qué se otorga la prórroga, pero hemos señalado siempre que se tiene que cumplir con la regulación y buscar mayor seguridad en las carreteras, que por cierto es uno de los pilares de nuestra asociación, y que cada vehículo que circula cumpla con toda la normatividad y disminuya el índice de accidentabilidad y, con ello, se incremente la productividad y la eficiencia operaciones que es lo todos queremos.

Por lo anterior, entre los afiliados a la ANTP se tiene claro que hacer dicho trámite es justamente eso, porque las unidades con las que trabajan se encuentran constantemente monitoreadas.

“Hay que cumplir como se debe, es una práctica que nosotros hemos promoviendo internamente. Es como el tema de paradores seguros y las horas de conducción, no porque no existan los paradores no cumplimos con las horas de conducción y servicio, al contrario, cada una de las empresas tiene que ser responsable del mantenimiento preventivo, correctivo de las unidades. No hay que esperar a que salga el aviso correspondiente, debemos ser proactivos y eso nos dará mayor seguridad a todos”, agregó, Leonardo Gómez.