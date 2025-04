Sheinbaum asegura que refinería de Dos Bocas reanudará su producción; "no hay nada grave", dice

La nueva refinería Olmeca, de Pemex, está por reanudar producción, dijo este martes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al ser consultada por un presunto "sabotaje" que habría afectado especialmente a la unidad catalítica de la instalación y el cual negó.

Olmeca, situada en Dos Bocas Tabasco y con una capacidad de 340,000 barriles por día (bpd), aún está lejos de alcanzar los niveles de procesamiento y producción de gasolinas y diesel prometidos durante el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que construyó la obra y la inauguró en 2022 pese a no estar terminada.

"Es un tema no así, como lo planteas", respondió la presidenta a una pregunta durante su conferencia de prensa sobre un presunto sabotaje. Sin embargo, no dio detalles de lo que pudo haber ocurrido en la refinería, ni cuándo.

Sheinbaum afirmó que pedirá al director de Pemex que informe sobre lo sucedido.

"No es así de que ahora no sirve la refinería. Es algo menor", dijo la mandataria. "Estaba produciendo 100,000 barriles diarios y está por reanudarse. No hay nada grave", agregó.

Pemex no respondió a una solicitud de información sobre lo ocurrido en la refinería, la fecha ni la situación actual de producción.

Las últimas cifras de la estatal sobre Olmeca revelaron que apenas procesó 6,797 bpd en febrero y nada en enero, cuando se reportó un problema de contenido de agua y sal en el crudo. Sus cifras comenzaron a ser informadas desde junio del 2024 y han sido marginales.

Reuters reportó la semana pasada que Pemex exportó un cargamento de diésel ultra bajo azufre (DUBA) reprocesado en Olmeca debido a que la infraestructura para distribuir el combustible aún no está lista.