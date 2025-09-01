Promueven cultura de prevención y seguridad vial

Quálitas refuerza su compromiso con la seguridad vial en México mediante pruebas de choque a alta velocidad y campañas de educación para conductores. “La prevención se construye con información, tecnología y educación. Cada decisión al volante puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, afirma César Girón, subdirector de Prevención de Riesgos.

Recientemente, Quálitas, en colaboración con CESVI México, realizó pruebas de impacto frontal y lateral a alta velocidad. Estas demostraciones permiten mostrar el comportamiento de los vehículos en condiciones extremas y destacan los beneficios de tecnologías de seguridad como los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS). Los eventos también cumplen un propósito educativo: generar conciencia sobre conducción responsable y fomentar la cultura del seguro.

Desde hace más de 10 años, Quálitas desarrolla campañas como Conducta Vial Quálitas (CVQ), Héroes del Camino y Si la Carretera Hablara. Estas iniciativas han alcanzado a miles de personas, ofreciendo contenidos educativos, testimonios reales y herramientas para evaluar hábitos de conducción. Girón subraya que la prevención comienza antes del accidente y que el cambio cultural se logra cuando los conductores comprenden el valor de cada decisión en carretera.

En países como Estados Unidos, Alemania o Japón, las pruebas de choque son obligatorias y actualizadas periódicamente, incorporando nuevas tecnologías y criterios de seguridad. En México, estas pruebas son mayormente voluntarias. Latin NCAP impulsa su adopción, pero Quálitas apuesta por cerrar la brecha mediante alianzas estratégicas y educación vial, acercando al país a estándares internacionales.

Realizar pruebas de impacto lateral a alta velocidad requiere infraestructura especializada, vehículos donados, barreras deformables, sensores de alta precisión y personal capacitado. Los resultados benefician a fabricantes, aseguradoras y usuarios: mejoran el diseño de vehículos, optimizan coberturas y tarificación, y ayudan a los conductores a tomar decisiones más informadas.

Según Quálitas, los pilares para mejorar la seguridad vial en México son:

• Inversión constante en prevención y capacitación.

• Educación en cultura vial y seguridad vehicular.

• Acceso equitativo a información confiable y transparente.

• Incentivos para adquirir vehículos con alta calificación de seguridad.