Petroecuador firma acuerdo con china CNPC para duplicar producción de gas natural en Ecuador

La petrolera estatal de Ecuador, Petroecuador, dijo el lunes que firmó un contrato de prestación de servicios con la compañía energética china CNPC para trabajos de reacondicionamiento de pozos costa afuera con una inversión de 78 millones de dólares, a fin elevar la producción de gas natural en el país andino.

Los trabajos y la inversión estarán a cargo de la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC, por su sigla en inglés) en el campo Amistad, ubicado en el Golfo de Guayaquil, con una producción actual de cerca de 20 millones de pies cúbicos al día.

Petroecuador ha buscado un socio estratégico e inversión privada para aumentar la producción de gas natural en el país en los últimos años, sin resultados.

"Después del contrato firmado entre ambas partes por 78 millones de dólares, en los próximos días se iniciará la movilización de la plataforma jack up desde China", dijo Petroecuador en un comunicado, al señalar que los trabajos comenzarán en octubre.

"Este hecho histórico marcará el regreso de este tipo de operaciones en la única base offshore del país, después de más de una década", agregó.

La estatal ecuatoriana prevé que la producción del campo Amistad supere los 40 millones de pies cúbicos diarios, pero sin especificar el tiempo en que alcanzaría esa meta.

En el mismo bloque, Petroecuador ejecuta otros trabajos de reacondicionamiento en pozos cerrados desde inicios de mes, con lo que sumará hasta 5 millones de pies cúbicos diarios adicionales.

La intención del gobierno ecuatoriano es utilizar la producción de gas natural del país para abastecer a la central termoeléctrica Termogas Machala y enfrentar el período de estiaje previsto para septiembre de este año.