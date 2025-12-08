Petro: afecta a Ecopetrol retraso en transición verde

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la posible caída en las utilidades de Ecopetrol para cierre de 2025, y aseguró que la advertencia que está haciendo desde hace un tiempo, está vinculada a que la estatal no adoptó la transición a la que estaba obligada.

Mediante su cuenta en X, señaló que esta tendencia que se ha visto en los estados financieros de la estatal petrolera sería la nueva normalidad.

"Lo predije a ejecutivos y a la prensa y sus expertos. Viene la desvalorización del capital petrolero y creo que es irreversible", escribió Petro.

Gustavo Petro insistió que la compañía que en estos momentos es dirigida por Ricardo Roa tenía que adoptar la transición a la que estaba obligada.

La compañía petrolera viene mostrando una caída tanto en sus ingresos como en sus utilidades desde hace varios trimestres, esto, está vinculado a la baja producción de barriles de petróleo, así como la volatilidad en los precios del brent y del dólar.

Esta realidad parece no mejorar, al menos en el corto plazo, pues la volatilidad en el precio del crudo y del dólar durante este año pesará en el resultado final de Ecopetrol y empresas petroleras. Parece que este comportamiento se verá también el año entrante, así lo advirtió la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos, la cual pronosticó que el precio del petróleo estaría rondando los 50 dólares por barril.

El reporte financiero de Ecopetrol al cierre del tercer trimestre confirmó el momento complicado que vive la compañía, sus utilidades siguen sin ver un alza, pues registraron $2.5 billones.

La caída fue de 29.8% al compararse con el mismo periodo del año anterior, cuando las ganancias de la compañía se situaron en $3.6 billones.

Incluso, si se revisan los datos desde el cuarto trimestre de 2020 ($700,000 millones), este es el segundo peor trimestre en cuanto a utilidades desde pandemia.

El primero fue el segundo trimestre de este año, cuando las utilidades se ubicaron en $1.8 billones.