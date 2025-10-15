Pemex acuerda con sindicato alza salarial de 4.5% en revisión de contrato colectivo 2025-2027

La petrolera estatal mexicana Pemex informó este miércoles que acordó con el sindicato de trabajadores de la empresa un aumento salarial del 4.5% como parte de la revisión del contrato colectivo 2025-2027.

Pemex no especificó la vigencia del aumento salarial, pero un documento del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que agrupa a sus alrededor de 90,000 sindicalizados, especificó que será de un año.

Un representante sindical dijo a Reuters que la revisión del contrato colectivo había contemplado también ajustes en prestaciones y que tanto éstas como el alza salarial serán retroactivas al 1 de agosto pasado.

Pemex no respondió de inmediato a una consulta sobre la vigencia del aumento al salario y sobre lo dicho por el representante sindical.

INFORMACIÓN EN PROCESO...