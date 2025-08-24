Pasaje ferroviario crece 9.5% a mayo, pero todavía no regresa a nivel prepandemia

El transporte ferroviario de pasajeros en México, liderado por el Tren Suburbano, se diversificó con la llegada del tren México-Toluca y el Tren Maya, aunque sigue lejos de los aforos previos a la pandemia del Covid-19.

Entre enero y mayo del presente año se movilizaron 22 millones 514,530 personas en tren, lo que representó un incremento de 9.5% con relación a igual periodo del 2024, de acuerdo con las últimas cifras reportadas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones Transportes (SICT), y entre los mismos meses del 2019 sumaron 23 millones 577,850 (entonces el Tren Suburbano tenía una participación de mercado del 100 por ciento).

Durante los primeros cinco meses del 2025, 82.4% de los pasajeros (18 millones 547,800) se transportaron en el Tren Suburbano que va de Buenavista, en la Ciudad de México, a Cuautitlán, Estado de México,15% (tres millones 378,900) en el Tren México-Toluca, que por el momento va de Zinacantepec, Estado de México, a Santa Fe, en la Ciudad de México, y 2.2% (498,000) en el Tren Maya, que recorre Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El 0.4% de la participación de mercado restante la tienen el Chepe Express (que conecta a Sinaloa con Chihuahua), el Corredor Interocéanico con sus dos rutas: Coatzacoalcos (Veracruz)-Salina Cruz (Oaxaca) y Coatzacoalcos-Pakal Ná (Palenque-Chiapas) y el Tren Turístico Tijuana-Tecate (Baja California).

En el caso del Tren Suburbano, la baja de pasajeros posterior a la crisis sanitaria se ha explicado por la modalidad de trabajo en casa, el creciente uso de motocicletas y los taxis de aplicación. Sin embargo, se prevé que una vez que entre en operaciones el ramal de la estación Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se presentará un repunte.

Para dar continuidad al desarrollo de esta modalidad de transporte durante el actual gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum estableció entre los Cien compromisos para el segundo piso de la transformación (en el número 79) la construcción de 3,000 km de nuevas líneas de trenes para pasajeros, entre ellas México-Nogales y México-Nuevo Laredo.

Además, las autoridades de Puebla desean volver a operar el tren de la capital a Cholula, con una extensión a Atlixco, por los beneficios sociales que ello representa, con todo y sus elevados costos de operación que obligaron a cerrarlo en diciembre del 2021.

Toluca y Maya

Con base en las cifras de la SICT, el Tren Suburbano registró entre enero y mayo una reducción del 2.8% en pasajeros atendidos con relación al 2024, lo que representó poco más de 500,000 usuarios, mientras que el tren México-Toluca y el Tren Maya crecieron 183.7% y 172.4%, respectivamente.

Pese a los aumentos en los dos servicios, el servicio ferroviario no ha logrado despuntar, pero se mantiene la esperanza de que ocurra en todos los segmentos en beneficio de la población.

En el caso del Tren Maya, que tiene una vocación turística, la semana pasada su director, Óscar David Lozano Águila, dijo la semana pasada que desde que inició operaciones, a finales del 2023, han atendido a un millón 536,000 pasajeros.

“Hemos recorrido casi tres millones de kilómetros con nuestros trenes y el día 17 de agosto logramos ya subir, en un solo día, 7,124 pasajeros y estamos haciendo todo para llegar por los 8,000. Estoy seguro de que, conforme al plan que tenemos de operación, vamos lograr alcanzar los 13,000 pasajeros por día, que tenemos programados para alcanzar el punto de equilibrio”, agregó.

No obstante, los datos de los primeros cinco meses del año refieren que, en promedio, se han subido al tren cada día entre 2,843 y 3,831 pasajeros.