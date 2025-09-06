Los países asiáticos son líderes en los envíos de calzado a México

Al cierre del 2024 se consolidó un liderazgo importante de los países chinos en el total de calzado que importa México.

China se posicionó como el principal proveedor extranjero de zapatos en México, con un valor de 897 millones de dólares en sus envíos de calzado, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Estos niveles de envíos se duplicaron en cerca de un lustro, lo que refleja cómo ha crecido la demanda de calzado chino en el país.

Por otra parte, el top de proveedores de zapatos se completó con otros países asiáticos: Vietnam, Indonesia y Camboya.

Italia es el único país europeo que se coloca en el top cinco de países de origen del calzado importado por México.