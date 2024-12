Oposición sistemática en el Infonavit por los sectores obrero-patronal para la rendición de cuentas

Con la reforma al Infonavit propuesta por la presidente Claudia Sheinbaum, misma que ya fue aprobada en la Cámara de Senadores y se discutirá en enero en la Cámara de Diputados, se pretende cambiar la estructura de la participación de los sectores obrero y patronal, entre otras razones, porque se han opuesto sistemáticamente a la rendición de cuentas.

En la carta fechada el 21 de noviembre de 2023, el entonces director, Carlos Martínez Velázquez, expuso las razones por las que el Infonavit debía ser fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación, hecho al que se oponían los consejeros.

“Observo que el asunto de la Auditoría Superior de la Federación ha generado reacciones en el seno del tripartismo, prueba de ello es que el gobierno, en la Comisión de Vigilancia se ha opuesto a interponer un medio de defensa en contra de la ASF. Si bien el coordinador General Jurídico ha advertido los riesgos de hacerlo, no quiero dejar pasar la oportunidad de manifestar que, como director General de este Instituto, estoy en contra de cualquier intento de impugnar las facultades de fiscalización de la ASF, que han sido confirmadas por la SCJN, así como los alarmantes resultados señalados en los Informes Individuales emitidos con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública de los ejercicios fiscales 2017 y 2018”, destacó.

Asimismo, destacó que al pretender utilizar un medio de impugnación eso impediría que las labores de fiscalización y las acciones derivadas de ésta, buscan resarcir los daños causados por funcionarios del Instituto que actuaron corruptamente.

En esa misiva, el ex director expuso que esas acciones podrían leerse como actos de complicidad y encubrimiento, “pone en riesgo de prescripción las acciones jurídicas mandatadas por la ASF y aquéllas a las que tenga derecho el Instituto para sancionar a los responsables y recuperar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, lo que constituiría una doble afectación para las personas derechohabientes”.

En ese sentido, Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Laboral, comentó que por ello el hecho de que se mantenga al Instituto el tripartismo “no resuelve el tema de las mejores condiciones para los trabajadores y, cuando, como en el caso saltan representaciones que defienden el esquema tripartita y que ellos mismos se van a auditar nos habla de personajes que ya se acostumbraron a manejar a un organismo sólo para tener ventaja”.

Bouzas añadió que “en el Infonavit todos los que están con representación, sea obrera o patronal, y en algunos casos incluso los del gobierno reciben moches de constructores, inmobiliarias, proveedores de materiales etc que por concesión son designadas para realizar los desarrollos. Esto es muy común en el sector de la construcción y en los macro constructores como lo es Infonavit, con mayor razón se impone la costumbre y nos podemos encontrar con un ingenuo "representante" que diga, no causó daño a nadie si recibo lo que voluntariamente me da la constructora, pero sin ponerse a ver si existe la posibilidad de que otra sea la constructora o existe alguien que otorga mejores precios”.

Cabe resaltar que el Congreso del Trabajo, en donde se encuentran 57 centrales obreras, emitieron un comunicado pidiendo que se investigarán los casos de corrupción, parte de los cuales ya fueron presentados por la ASF.

Las auditorías que se han hecho hasta ahora, son de los años 2017 y 2018; cuyos resultados se dieron a conocer en 2023; no obstante, “los representantes de los sectores, una vez más en contra de la posición del gobierno, pidieron un nuevo amparo”.