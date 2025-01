México está listo para responder posibles acciones de Trump: Ebrard

Guadalajara, Jal. México tiene estrategia y está preparado para responder cualquier acción en materia económica que pudiera implementar el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, una vez que asuma el poder, por lo que, "sorpresa no va a haber", señaló enfático el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

"Sí estamos listos; llevamos meses trabajando esto, entonces sabemos qué hacer en cada caso de los escenarios factibles, entonces, sorpresa no va a haber y preparativos se han hecho todos para estar a tiempo y en forma y reaccionar con inteligencia", subrayó el funcionario federal de visita en Guadalajara donde participó del Foro de Consulta del Eje: Economía Moral y Trabajo del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

Comentó que el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que es obra de la primera administración de Donald Trump, es el tratado comercial más exitoso que ha habido y no hay ningún otro que se le compare, al permitir que el comercio entre México y la Unión Americana creciera más de 37%, por lo que, dijo, hay elementos suficientes para defenderlo.

El mejor socio posible

Argumentó que, según datos del propio gobierno estadounidense sobre su balanza comercial a noviembre pasado, revelan que México es el principal socio comercial de Estados Unidos por arriba no solo de China sino también de Canadá, con una exportación de 466,000 millones de dólares y una importación de 323,000 millones de dólares.

"Además, cada vez que les exportamos un dólar les importamos 65 centavos; Vietnam no les importa ni 10 centavos, China anda en torno a los 20 centavos. Somos el mejor socio posible de Estados Unidos", afirmó el secretario federal de Economía.

"¿Por qué se instalan aquí en Jalisco empresas como Nvidia que es la que tiene más valor en bolsa hoy en todo el mundo?, por la infraestructura que tiene y por el futuro que se le ve a la relación entre los dos países, el acceso de México y la capacidad de producción de México y el acceso al mercado norteamericano".

Sangre fría, inteligencia y sabiduría mexicana

Cuestionado sobre las declaraciones de Trump acerca de que México está dirigido por cárteles de la droga, y que quiere cambiar el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América, el secretario de Economía sostuvo que México no puede responder a cada declaración que emita el presidente electo de Estados Unidos y añadió que "sangre fría, inteligencia y sabiduría mexicana" será la estrategia del país frente a los pronunciamientos del presidente electo del vecino país.

"Es como si yo dijera, ah, entonces quiere decir que gobiernan el estado de Pennsylvania; pues no, obviamente eso no nos lleva a nada, mejor veamos cómo podríamos trabajar juntos para hacerlo mejor. ¿Quieres ayudar a México? No mandes armas, por ejemplo...Si nos viésemos dentro de 30 años, el Golfo de México se va a seguir llamando Golfo de México, pero no nos vamos a engarzar en ese debate, lo que vamos a hacer es proteger la relación que tenemos los dos países", precisó Ebrard.