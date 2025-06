México y Emiratos Árabes Unidos muestran interés en profundizar sus relaciones económicas

Los gobiernos y cámaras de comercio de México y Emiratos Árabes Unidos (EAU) mostraron interés en profundizar sus relaciones económicas en un evento organizado por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) en la Ciudad de México.

Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Estado de Comercio Exterior de EAU, afirmó que México representa una plataforma estratégica para que los exportadores emiratíes accedan a América Latina, mientras que Emiratos ofrece a México una puerta hacia Asia y África.

De acuerdo con un comunicado del Comce difundido este lunes, Al Zeyoudi propuso consolidar alianzas en innovación, turismo, infraestructura, logística y semiconductores, y reiteró el interés de su país en establecer una relación comercial de largo plazo con México.

Por su parte, Sergio Contreras, presidente ejecutivo del Comce, señaló que el comercio entre ambos países casi se duplicó en la última década.

En 2024, México exportó productos por un valor de aduana de 666 millones de dólares a EAU, mientras que sus importaciones desde esa nación fueron de 697 millones.

Contreras propuso una nueva etapa de colaboración en sectores como energía limpia, tecnología hídrica y electromovilidad.

Ahí mismo, Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de México, destacó la firma de un memorándum de entendimiento con la Federation of UAE Chambers of Commerce & Industry para establecer un Consejo Empresarial conjunto.

Gutiérrez explicó que el acuerdo busca promover la cooperación en comercio, inversión y sectores industriales. Subrayó que esta alianza responde a una nueva etapa, centrada en la seguridad económica y la colaboración estratégica.

Por su parte, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), resaltó que México ya es el segundo socio latinoamericano de Emiratos y busca expandir sus exportaciones en sectores como agroalimentos y manufactura.

Reconoció también el valor de las buenas prácticas emiratíes en infraestructura, energía y digitalización.

“El Foro Empresarial México–Emiratos Árabes Unidos confirmó la voluntad de ambas naciones por avanzar hacia una relación económica más integrada, diversificada y de largo alcance”, concluyó el Comce.

Al finalizar el Foro COMCE y The Federation of UAE Chambers of Commerce & Industry (FCCI-UAE), firmaron un memorando de entendimiento, representado por el Ministro Adjunto de Asuntos Económicos Comerciales Sr. Saeed Al Hajeri, el cual facilitará el establecimiento del Comité Empresarial México-Emiratos Árabes Unidos, y fortalecerá las relaciones económicas bilaterales.

roberto.morales@eleconomista.mx