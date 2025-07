México y Canadá ultiman negociación arancelaria con EU

México y Canadá culminarán previsiblemente esta semana negociaciones arancelarias con el gobierno del presidente Donald Trump, cada uno con estrategias diferentes.

Las negociaciones están en su apogeo para evitar que las aduanas estadounidenses impongan aranceles de 35% a Canadá y 30% a México a partir de este viernes.

Los cinco puntos porcentuales de diferencia entre estas tasas obedece a que Canadá respondió con represalias a varios aranceles previos fijados por la Administración Trump, mientras que México no ha implementado medidas de retaliación hasta ahora.

México y Canadá son los principales socios comerciales de Estados Unidos y las tres naciones tienen programada la primera revisión sexenal del T-MEC, un acuerdo de libre comercio entre sí, para el 1 de julio de 2026.

En 2024, México se ubicó como el primer socio comercial de Estados Unidos, incluyendo productos y servicios, con un total de 946,000 millones de dólares (exportaciones de 561,000 millones e importaciones de 385 millones).

A su vez, Canadá registró un comercio de 918,000 millones de dólares; sus exportaciones fueron de 477,000 millones y sus importaciones de 441 millones.

A partir de marzo de 2025, Trump impuso aranceles del 25% a la mayoría de las importaciones desde México y Canadá (10% a las importaciones de energía y potasa canadienses) en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), alegando una emergencia relacionada con el tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas y la migración.

Los productos canadienses y mexicanos que ingresan a Estados Unidos en virtud del T-MEC están exentos de estos aranceles.

Luego, en marzo de 2025, Trump eliminó todas las exenciones nacionales, incluyendo a Canadá y México, de los aranceles al acero y al aluminio de la Sección 232. Y en junio de 2025, aumentó este arancel a 50 por ciento.

En abril de 2025, la administración Trump impuso aranceles de 25% a las importaciones de vehículos; los aranceles no se aplican al contenido estadounidense de los vehículos comercializados en virtud del T-MEC. La administración Trump también anunció medidas para evitar la acumulación de aranceles sobre ciertos productos, incluidos los automóviles y el acero y el aluminio canadienses.

Como parte de sus represalias, Canadá respondió a los aranceles de la IEEPA con tarifas de 25% sobre importaciones estadounidenses por valor de 30,000 millones de dólares canadienses (aproximadamente 22,000 millones de dólares).

Además, Canadá está considerando imponer aranceles adicionales sobre importaciones estadounidenses por valor de 125,000 millones de dólares canadienses (aproximadamente 90,000 millones de dólares).

En respuesta a los aranceles estadounidenses al acero y al aluminio, el gobierno canadiense impuso aranceles de represalia de 25% sobre importaciones estadounidenses por valor de 29.800 millones de dólares canadienses (aproximadamente 21,700 millones de dólares).

Finalmente, en respuesta a los aranceles automotrices de Estados Unidos, Canadá impuso aranceles a los vehículos estadounidenses que no cumplen con el T-MEC.

Sheinbaum perfila medidas contra déficit

En tanto, la presidenta Sheinbaum afirmó que su gobierno consideraba motivar la sustitución de importaciones de productos desde de países con los que México no tiene tratados comerciales por productos estadounidenses, para atender la preocupación de Washington por el déficit comercial con México.

“México compra a muchos países con los que no tiene Tratado Comercial. Si se deja de comprar, no solamente al gobierno, sino a los privados, o disminuye la compra a los países con los que no tenemos Tratado y se fortalece la compra a productos de Estados Unidos, sin que esto genere inflación, evidentemente, es una manera de bajar el déficit comercial; entre otras opciones que estamos planteando en esta propuesta que hicimos al gobierno de Estados Unidos”, dijo Sheinbaum el viernes pasado en su conferencia matutina.