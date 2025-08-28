México y Brasil firman acuerdo para producir medicamentos y vacunas

Las autoridades sanitarias de México y Brasil firmaron este jueves dos memorándums de entendimiento para impulsar la producción de vacunas y principios activos para desarrollar medicamentos, así como para reforzar la vigilancia epidemiológica y el combate de enfermedades como el dengue.

En un comunicado, la Secretaría de Salud destacó que el acuerdo de colaboración permitirá reforzar la producción nacional de medicamentos esenciales “para garantizar la soberanía sanitaria regional”.

La firma de los acuerdos de colaboración se selló entre autoridades sanitarias de ambos países y fue encabezada por el secretario de Salud de México, David Kershenobich, y el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin.

El primero de estos acuerdos fue entre la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA).

Con ello, se busca el reconocimiento recíproco de capacidades regulatorias, lo que permitirá agilizar la homologación de registros sanitarios, facilitar ensayos clínicos y coordinar la certificación de plantas farmacéuticas, incluso en terceros países.

“El reconocimiento mutuo entre ANVISA y Cofepris permitirá acelerar la llegada de nuevas moléculas y medicamentos a la población”, dijo el titular de Salud.

El segundo memorándum se celebró entre Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) y la Fundación Fiocruz.

Lo anterior permitirá la cooperación en la producción de vacunas y principios activos para desarrollar “medicamentos estratégicos”, incluyendo factores de coagulación, albúminas e inmunoglobulinas, vitales para los sistemas de salud de México y Brasil.

La Secretaría de Salud destacó que bajo este acuerdo también se buscará combatir el dengue y otras arbovirosis, mediante el uso de la vacuna desarrollada por el Instituto Butantan, el intercambio de métodos de control biológico y la vigilancia epidemiológica.

Crearán Comité Bilateral de Salud

Para dar seguimiento puntual a estos compromisos y con el fin de que se traduzcan en resultados concretos, se creará un Comité Bilateral de Salud México–Brasil que se reunirán cada mes.

“Celebro este encuentro entre Brasil y México, no sólo de palabra, sino porque están aquí sus delegaciones, la nuestra, y hemos logrado implementar lo que discutimos, asegurando que trascienda en verdaderos proyectos de colaboración en nuestros países. Creo que en la región latinoamericana tenemos una gran responsabilidad”, manifestó David Kershenobich.

El secretario de Salud también resaltó los programas sociales como “Salud Casa por Casa”, que prioriza la atención a personas mayores y con discapacidad, como ejemplos de políticas que pueden inspirar una mayor cooperación sanitaria regional.

“México y Brasil comparten una relación bilateral larga y profunda que está a la altura de nuestras responsabilidades como las dos economías más grandes de América Latina, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con una visión humanista que prioriza la salud como derecho, el desarrollo científico y tecnológico, y el impulso a la producción local para robustecer la soberanía sanitaria en un escenario geopolítico”, aseguró David Kershenobich.

Por su parte, la titular de Cofepris, Armida Zúñiga, subrayó que estos acuerdos se alinean con el Plan México, impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.