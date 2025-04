Mercado Libre busca mudar domicilio en EU a Texas

Mercado Libre propuso a sus accionistas que aprueben el traslado de su domicilio social desde Delaware (en Estados Unidos) al estado de Texas, en un guiño a su amigo, el también empresario y cofundador de Tesla, Elon Musk.

"Nuestro directorio recomienda a nuestros accionistas (...) que adopten las resoluciones del Consejo que aprueban la 'redomesticación'" de la empresa, una decisión que aseguran "beneficia a la compañía y a sus accionistas". Así se lee en la convocatoria a la junta anual de accionistas a realizarse el 17 de junio y en la que los tenedores de títulos deberán aprobar o rechazar. "Nuestra red logística desempeña un papel fundamental para impulsar el comercio electrónico en Latinoamérica e impulsar el comercio minorista presencial en línea y (...) una de las innovaciones más relevantes y recientes es nuestro nuevo centro logístico en Texas. Este es el primer centro logístico de la compañía fuera de Latinoamérica".

Y destaca que, en comparación, la empresa no tiene actividades en Delaware. "Se eligió originalmente como nuestro estado de constitución en 1999 únicamente por su marco legal, que ya no consideramos el más adecuado para las necesidades de la compañía. Desde entonces, nos hemos expandido significativamente y nos hemos establecido en Texas", donde además ven nexos más extensos y fuertes con América Latina. También destaca que en el último período fiscal tuvo que pagar aproximadamente 250,000 dólares en impuestos de franquicia en Delaware, un monto que no tendrá que ser utilizado más si se "redomicializa" en Texas. Cabe recordar que Musk tuvo una disputa pública con Delaware después de que un juez rechazara su enorme paquete salarial para Tesla, por lo que decidió trasladar sus empresas a Texas y Nevada.