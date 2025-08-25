Megacable alista inversión de 400 millones de pesos para Mérida en 2026

El grupo de telecomunicaciones Megacable Holdings anunció una inversión de 400 millones de pesos para el mantenimiento y despliegue de infraestructura en la ciudad de Mérida en el año 2026 y que se agregarán a una inversión de 650 millones de pesos que la compañía ha dispuesto para ese mercado desde el 2023.

De esta manera, Megacable habrá dispuesto de 1,050 millones de pesos para mantener en estado de servicio a una red de 1,200 kilómetros para la provisión de servicios corporativos y residenciales en la capital yucateca.

En esta ciudad del sur-sureste de México, el grupo Megacable ya cuenta con tres data centers para mantener la prestación de sus servicios de telecomunicaciones.

A nivel de estado, la compañía cuenta con el 4.63% de los accesos de Internet de banda ancha fija; también mantiene el 6.62% de los accesos fijos de voz y el 26.87% de los servicios de televisión restringida.

La empresa genera en el estado 700 empleos, de los cuales 500 son directos y otros 2,000 son indirectos. En el caso particular de Mérida y al cierre del 2025, Megacable planea alcanzar una cobertura del 80% de penetración de los hogares.

“La inversión que ha realizado la compañía en este estado desde 2023 es de más de 650 millones de pesos, y se sumarán cerca de 400 millones de pesos al 2026, con el propósito de seguir ampliando su infraestructura, servicios y cubrir 50,000 casas adicionales que representarán el 50% de cobertura”, dijo Megacable.

“Megacable y su subsidiaria MCM Business Tech-Co tienen desplegada una red de más de 1,200 kilómetros de fibra óptica para el segmento empresarial, sector industrial y público de la entidad”, agregó.