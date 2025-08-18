Lala va por renovación de imagen para conquistar mercado de jóvenes

Grupo Lala, una empresa mexicana de alimentos lácteos, renovó su imagen y lanzó una campaña para difundir el valor nutricional de la leche e incrementar su consumo en México, principalmente entre los jóvenes, un segmento donde solo el 50% la consume.

“Los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) muestran que alrededor del 50% de los jóvenes no toma leche, que es en donde está reflejado toda la población, cuando es una etapa importante del brote de crecimiento. Entonces, están perdiendo la oportunidad de nutrirse”, explicó Mary Carmen Mondragón, directora de Nutrición de la empresa.

Enfatizó que el problema del “subconsumo” no se trata simplemente de medir fracciones o mililitros, sino de una cuestión de nutrición.

Mientras que los “mitos”, la desinformación y la escasa difusión de evidencia científica sobre sus beneficios nutricionales han derivado también en el bajo consumo de este alimento.

“Cuando tienes información puedes tomar mejores decisiones y cuando vas a escoger qué tomar la mejor decisión es la que te ayude a nutrirte hoy, pero también a prevenir enfermedades a futuro”, dijo la directiva tras la presentación de la campaña “La neta detrás de un vaso de Lala”, cuyo embajador a Chayanne.

Esta iniciativa, junto con el rediseño de los empaques de todos sus productos -con el logo de la mariposa más visible- buscan reforzar el mensaje de que la leche no solo es nutritiva -con información “basada en ciencia”- sino que también conecta a las personas y, además, es divertida.

Por ello, la directiva de Grupo Lala destacó que la leche es un alimento nutritivo y mucho más que calcio; ya que además aporta 7.5 gramos de proteína, 15 %, fósforo, potasio, así como vitaminas D, B y K, estas dos últimas, nutrientes que benefician el sistema nervioso y cardiovascular.

Incluso, es una fuente de rehidratación porque aporta agua y electrolitos, por lo que ayuda a la recuperación post-ejercicio y a reconstruir el músculo dañado durante el entrenamiento.

Mary Carmen Mondragón explicó que, aunque la leche contiene lactosa, este azúcar natural no debe confundirse con el azúcar añadido, ya que ayuda al cuerpo a absorber minerales como calcio, fósforo y magnesio.

Además, favorece la salud intestinal, al promover el crecimiento de bacterias beneficiosas. Mientras que la grasa que contiene es importante para transportar las vitaminas liposolubles A, D, E y K.

Un alimento básico

Claudia Reyes, directora de Marketing de MasterBrand Lala, explicó que aunque la leche es un alimento de la canasta básica que la población sigue comprando, existe un gran margen para seguir comunicando su valor nutricional y así fomentar un mayor consumo.

“Desde hace varios años, el consumo per cápita de leche ha disminuido a nivel mundial, no solo en México, sino en general. Por eso, parte de las campañas que estamos realizando buscan devolverle ese valor nutricional para que la gente comprenda la importancia de incluirla en su alimentación”, comentó.

Mary Carmen Mondragón agregó que el consumo del lácteo es bajo entre los mexicanos, ya que apenas beben 100 mililitros de leche al día, en promedio, o menos de medio vaso, cantidad por debajo de los 500 mililitros recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para cubrir los requerimientos de calcio, proteínas y otros nutrientes esenciales.

Entre abril y junio, las ventas de Grupo Lala aumentaron 7.3% en comparación con los mismos meses del 2024. Estas ascendieron a 26,699 millones de pesos.

Lala es la marca de lácteos mexicana más elegida en el país, según el informe Brand Footprint 2025 y alcanza una participación del 50% en el mercado.

Sus productos están presentes en el 97 % de los hogares y su consumo se presenta en diferentes momentos del día.

La fabricante de alimentos lácteos invirtió 1,790 millones de pesos para la expansión de capacidad y mantenimiento en el segundo trimestre del año.

A 75 años de su fundación cuenta con 25 plantas de producción y 164 centros de distribución en México, Brasil y Estados Unidos. Su portafolio de más de 600 productos se comercializan en 578,000 puntos de venta.