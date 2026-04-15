Kapital impulsa acceso a divisas para empresas mexicanas

El mercado de divisas (FX) en el país evoluciona hacia un enfoque más estratégico, impulsado por la necesidad de las empresas de operar con mayor eficiencia en mercados globales.

Hoy, las compañías mexicanas no solo enfrentan el reto de transaccionar en distintas monedas, sino de hacerlo en condiciones que les permitan competir en igualdad de circunstancias con actores globales.

En este entorno, diversas instituciones financieras han comenzado a replantear su oferta en el mercado FX, integrando soluciones que van más allá de la simple compra y venta de divisas.

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El objetivo es incorporar estas operaciones dentro de la gestión cotidiana de las empresas, facilitando procesos y optimizando costos.

Uno de estos casos es Kapital Grupo Financiero, cuya propuesta en el mercado cambiario combina capacidades tecnológicas con la estructura de un grupo financiero.

La institución plantea una solución integrada que vincula el manejo de divisas directamente con las cuentas de sus clientes, ya sean empresas o personas.

Este enfoque permite realizar pagos internacionales de forma ágil, acceder a tipos de cambio competitivos y contar con tiempos de ejecución que pueden ir desde el mismo día hasta un plazo de 96 horas.

Además, la plataforma posibilita operar en múltiples monedas, entre ellas dólar estadounidense (USD), dólar canadiense (CAD), euro (EUR), libra esterlina (GBP) y yen japonés (JPY), ampliando así las capacidades de internacionalización de los usuarios.

A diferencia de los esquemas tradicionales basados en mesas de operación, el nuevo servicio de Kapital busca ofrecer mayor visibilidad y control sobre las transacciones, permitiendo pactar tipos de cambio directamente desde cuentas en pesos y bajo condiciones más transparentes.

Otro elemento relevante es la incorporación de herramientas de análisis basadas en inteligencia artificial, que permiten procesar información financiera en tiempo real.

Estas capacidades facilitan la toma de decisiones en operaciones internacionales, especialmente para empresas que requieren gestionar riesgos cambiarios y optimizar su liquidez en distintos mercados.