IUX: La Plataforma de Trading que Marca la Diferencia en Trading y Afiliados

En el dinámico mundo del trading, elegir un bróker confiable y eficiente puede definir el camino hacia el éxito financiero. IUX se ha consolidado como una plataforma que combina tecnología de vanguardia, ejecución ultrarrápida y un enfoque centrado en el usuario, ofreciendo claras ventajas sobre el promedio del mercado.

Ventajas de operar con IUX

1. Ejecución ultrarrápida y spreads competitivos

La velocidad de ejecución es clave para cualquier trader, especialmente en mercados volátiles. IUX ofrece una infraestructura optimizada que reduce la latencia, asegurando que las operaciones se ejecuten casi al instante. Además, sus spreads ajustados permiten a los traders maximizar el potencial de ganancias.

2. Plataforma intuitiva y accesible

Diseñada para traders de todos los niveles, la interfaz de IUX hace que el análisis de gráficos, la gestión de posiciones y el acceso a herramientas avanzadas sean simples y eficientes. El resultado es una experiencia fluida y productiva.

3. Seguridad y transparencia

Con sólidos protocolos de protección de datos y condiciones de trading claras, IUX refuerza la confianza de sus clientes—un factor esencial en un sector donde la seguridad de los fondos es la máxima prioridad.

Programa IB y Afiliados de IUX

El programa de Afiliados e Introducing Broker (IB) de IUX está diseñado para que los socios de negocio crezcan de forma constante y sin presiones.

Esto significa que, sin importar tu ritmo de adquisición de clientes o volumen inicial, cada paso cuenta y suma al crecimiento de tu red y tus ingresos.

Branded Content

Cómo funciona el modelo

Programa de Afiliados IUX

Cómo funciona: Los afiliados promueven IUX mediante enlaces de referencia, banners o marketing online.

Estructura de comisiones:

CPA (Costo por Adquisición): Gana una comisión fija cuando un cliente referido se registra y realiza un depósito.

Revenue Share: Obtén un porcentaje de los ingresos por trading generados por los clientes referidos.

Punto clave: Se enfoca en registros y depósitos de clientes. Las comisiones dependen del número y calidad de los nuevos clientes captados.

Programa IB (Introducing Broker) de IUX

Cómo funciona: Los IB construyen relaciones e introducen traders directamente a IUX, a menudo mediante comunidades, redes o conexiones personales.

Estructura de comisiones:

Rebates por lote operado: Los IB ganan en función del volumen total de trading (tamaño de lotes) de sus clientes referidos.

Ejemplo: Cuantos más lotes operen sus clientes, mayor será la comisión del IB.

Punto clave: Se centra en la actividad y el volumen de trading, no solo en registros. Los IB se benefician de la actividad a largo plazo de los clientes.

Un programa que apuesta al largo plazo

A diferencia de otros modelos donde las condiciones pueden cambiar y los avances se pierden, en IUX el historial y los logros del afiliado se mantienen. Este enfoque fomenta la construcción de relaciones sólidas y el pensamiento estratégico sobre el negocio.