Invertirán 250 mdd en nuevo parque eólico en Argentina

Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) y la productora de acero Acindar de Argentina están oficialmente habilitados para invertir 250 millones de dólares en el marco del RIGI con el fin de montar un nuevo parque eólico en Olavarría.

Así lo difundió el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, quien además develó la cifra que suman todos los proyectos que ya están dentro del marco normativo que diseñó el Gobierno para atraer grandes inversiones en sectores estratégicos.

Desde la entrada en vigencia del régimen, en octubre del año pasado, hasta el momento, se presentaron 17 proyectos de inversión. Siete de ellos ya consiguieron la habilitación del Gobierno, lo que suma un total de 9,300 millones de dólares en inversión.

El nuevo parque eólico, que en una primera etapa tendrá unos 180 megawatts (MW) de potencia, es el segundo proyecto que gestionan las compañías en conjunto. De hecho, PCR y Acindar son las accionistas de Generación Eléctrica Argentina Renovable (GEAR), en un 51% y 49% respectivamente.

Esta sociedad es titular también del parque eólico y solar San Luis norte, situado en la localidad de Belgrano, San Luis. Este cuenta con una potencia total de 112.5 MW, a la que se incorporará un módulo solar de 18 MW, lo que lo convertirá en el primer parque híbrido del país.

Tanto la energía renovable que genera el parque San Luis Norte, como la prevista que genere el de Olavarría, se usarán para abastecer las plantas industriales de ArcelorMittal Acindar en el país.

Actualmente, la siderúrgica atraviesa un momento complicado en su operación local. A fines del mes pasado el grupo había interrumpido la actividad en su planta de Villa Constitución, en Santa Fe, y ahora avanza con una nueva tanda de suspensiones de personal. En paralelo, y como consecuencia de la caída de la actividad, la firma evalúa replicar la medida en las otras cuatro fábricas que posee en Argentina.