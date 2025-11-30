Informalidad empuja la generación de empleo en octubre

En octubre, el mercado laboral mantuvo el ritmo de creación de empleo, en el inicio del último trimestre del año la población ocupada creció en 655,511 personas. De esta manera, en lo que va del año se han generado 1.5 millones de puestos de trabajo, aunque con un fuerte impulso en la informalidad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

La generación de empleo en octubre, fue el balance de un incremento de 831,860 personas en la informalidad laboral y una reducción de 176,349 en el empleo formal, el cual había logrado ligar dos meses con saldo positivo.

Con este comportamiento, la tasa de informalidad pasó 54.8% a 55.7% con respecto al mes pasado. Sin embargo, en lo que va del año el indicador registra un incremento de 2 puntos porcentuales.

Entre enero y octubre, la informalidad laboral es la única que ha ganado terreno, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Poco más de 2 millones de personas se han sumado a la población ocupada través de un trabajo informal, en contraste, el empleo formal reporta una caída de 488,252 plazas durante ese periodo.

“Por condición de formalidad, la población ocupada en la formalidad registra una contracción anual de 1.66%, mientras que la población informal un crecimiento de 4.58%. Con esto, el empleo formal hila cuatro meses consecutivos de caídas anuales; de hecho, la formalidad llevaría nueve meses de caídas si no fuese porque en junio de este año el empleo formal tuvo un nulo crecimiento anual de 0.01%”, destaca Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

A decir de la especialista, el crecimiento anual de la población ocupada en los últimos cuatro meses ha sido explicado en su totalidad por el empleo informal.

El aumento de la ocupación en octubre estuvo ligado principalmente al crecimiento del trabajo por cuenta propia (+438,404), mismo que registraba dos meses con reducciones. El trabajo no remunerado aportó 170,662 plazas y le siguió con un bajo desempeño el trabajo subordinado (+68,638).

Por otra parte, la subocupación tuvo un repunte de 0.3 punto porcentual para ubicarse en 7.5% de la población ocupada, este el dato más alto de los últimos 11 meses. Con esto, el también denominado subempleo hiló dos meses con aumento.

“Aunque las cifras totales de ocupación aumentaron, la totalidad de este crecimiento fue absorbida por el empleo informal, mientras que el empleo formal cayó. Esta dinámica, sumada al incremento en la tasa de subocupación, evidencia una migración forzada hacia la precariedad laboral”, afirma Gabriela Siller.

Este escenario, agrega la especialista, representa un “desafío mayúsculo” y genera un círculo vicioso. Por una parte, una mayor informalidad y subocupación compromete el bienestar de los trabajadores, y esto podría “llegar a erosionar la base recaudatoria del Estado y representan un riesgo para el crecimiento del consumo, elevando la probabilidad de una caída del PIB en el cuarto trimestre de 2025”.

Desempleo baja a 2.6%

En octubre, la tasa de desempleo descendió a 2.6%, una disminución de 0.3 punto porcentual a tasa mensual. Este fue el dato más bajo en seis meses, en abril se ubicó en un nivel de 2.5 por ciento.

La baja en la tasa de desempleo se debe a una reducción de 218,633 personas en la población ocupada. Esto influyó en una reducción mensual del desempleo extendido, mismo que pasó de 11.1% a 10.0%, debido a que también disminuyeron los “disponibles” de la Población No Económicamente Activa (PNEA), el otro componente del indicador.

“Los resultados de octubre apuntan a un cierre de año con señales mixtas, pero con un sesgo hacia una moderación del mercado laboral. Por un lado, la tasa de desempleo se mantiene en mínimos, pero esto ocurre en un contexto de menor participación laboral, aumento de la subocupación y un repunte de la informalidad”, afirma Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex.

Las actividades de servicio reportaron el mejor desempeño en octubre con acumulado de 472,943 empleos.

Un ritmo similar se observó en el sector industrial con un balance general de 434,554 puestos de trabajo, el 77% de este incremento se concentró en la actividad manufacturera, aunque no recuperó la caída observada en el mes previo.

“De cara al cierre de año, el mercado laboral podría mantener un desempeño moderado. El mayor peso del empleo informal y el menor dinamismo industrial sugieren que la creación de puestos formales perderá fuerza hacia cierre de 2025”, advirtió Janneth Quiroz.