La importancia de los seguros para las Pymes en México

Ciudad de México, 30 de enero, 2025 – Las grandes compañías gozan de gran reputación entre la sociedad, sin embargo, son las llamadas Pymes, las que crean la mayoría de los empleos ya que 9 de cada 10 empresas en México corresponden a este segmento.

A pesar de ser clave para la economía nacional, las Pymes se enfrentan con mayor frecuencia a condiciones que las hacen vulnerables respecto a grandes empresas. La pandemia de Covid-19 sirvió como un ejemplo de lo anterior, en el que se reportaron más muertes de establecimientos que nacimientos.

Datos del INEGI resaltan que entre mayo de 2019 y mayo de 2023 nacieron 1.7 millones de establecimientos y murieron 1.4 millones; significa que más del 80% de las pymes mueren antes de cumplir dos años y esto se puede atribuir, sobre todo, a una inadecuada gestión de riesgos, según Ricardo Montaño, VP de Líneas Corporativas de Chubb, compañía global líder en seguros.

“Las Pymes mexicanas están expuestas a un sinnúmero de retos y riesgos. Además, en la medida que el mercado se vuelve más complejo, los riesgos también pueden hacerse más robustos dependiendo de su ubicación y giro. A pesar de ello, vemos que las Pymes no cuentan con una cultura de protección que las ayude a ser más resilientes”, aseguró Montaño.

Algunos de los riesgos más comunes para las Pymes son los robos, los fenómenos climáticos, desastres naturales, las pérdidas económicas por errores humanos y, de manera creciente, las amenazas cibernéticas. Los seguros son las herramientas capaces de acotar estos daños y de garantizar que la empresa que los sufra no vea comprometidas sus operaciones de manera crítica.

“Seguros como el de Protección de Daños pueden proteger a una empresa contra daños, robos y desastres, mientras que el seguro de Responsabilidad Civil ayuda a proteger a la Pyme ante demandas de terceros por daños relacionados con su actividad. No obstante, un estudio de Chubb en Latinoamérica encontró que el seguro de Pyme es el menos conocido”, detalló Ricardo Montaño.

En promedio, el 8% de quienes respondieron la encuesta de Chubb en nueve países en la región aseguró conocer el seguro para Pymes. Ese porcentaje baja al 1% cuando se trata de seguros contratados. “Es alarmante pensar que tantas empresas importantes, ya no solo en México, sino en Latinoamérica, se encuentran desprotegidas”, alertó Montaño.

Entre los factores que se destacan para no contar con un seguro resaltan el costo, el desconocimiento de las ventajas, la falta de información sobre la oferta disponible y los trámites que se deben llevar a cabo para su contratación. No obstante, es importante que las Pymes evalúen los costos de potenciales riesgos; para una empresa ubicada en una zona de huracanes, puede ser mucho más costoso no contar con una cobertura relacionada con los riesgos que implica su ubicación.

“En un ejemplo muy claro, una empresa con robustas operaciones digitales, que aloja información sensible de clientes y proveedores debería contar con un Seguro de Riesgos Cibernéticos para evitar comprometer información sensible y poder recuperarse de las amenazas que puedan afectar la seguridad y confianza de una organización”, aseguró Ricardo Montaño, de Chubb.

Del estudio de Chubb “Lo que les importa proteger a los latinos”, también se puede destacar que 8 de cada 10 consideran que los seguros son una inversión más que un gasto. Asimismo, aspectos como la accesibilidad y facilidad para contratarlos de manera virtual, así como la posibilidad de optar por coberturas personalizadas, son aspectos que pueden contribuir a que más Pymes los vean como un recurso indispensable para garantizar su estabilidad y prolongar su vida en el largo plazo.

