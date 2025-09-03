Importación de carne brasileña perfila nivel récord

Brasil ha logrado aumentar su participación en las importaciones de carnes de pollo, res y cerdo a México en forma consistente, alcanzando niveles récord y con un crecimiento futuro previsible a partir de la autorización en proceso de nuevas plantas de producción brasileñas para proveer al mercado mexicano.

En 2024, la participación de Brasil en el total de importaciones de carne a México fue así: en pollo, 27%; en bovino, 16.4%, y en porcino 3%, de acuerdo con datos del Ministerio de Agricultura de Brasil y la Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA).

Brasil batió récords en el volumen de estos envíos al mercado mexicano y volvió a registrar máximos históricos considerando las estadísticas más recientes de 2025. De enero a julio, sus exportaciones de carne de pollo fueron de 126,333 toneladas, un alza interanual de 16.4%, y sus exportaciones de carne de cerdo sumaron 36,805 toneladas, un incremento de 91.9%, a tasas interanuales. Aún más, las ventas brasileñas de carne de bovino a México se triplicaron (+187.8%) en el primer semestre de 2025, a 51,608 toneladas.

“Queremos construir una sociedad con México de largo plazo, que ya está sucediendo hoy; pero hay miedo de que termine el Pacic y, con ello, que el arancel al pollo brasileño, por ejemplo, suba de 0 a 75%. ¿Qué pasa? No hay cómo competir con Estados Unidos y otros países”, dijo Ricardo Santin, director ejecutivo de la ABPA.

El Pacic (Paquete Contra la Inflación y la Carestía) se autorizó a través de un decreto que no se renueva automáticamente, sino a través de la extensión del mismo -a veces con modificaciones-, lo que puede dejar de ocurrir en cualquiera de los vencimientos periódicos establecidos.

Santin comentó que la implementación en mayo de 2022 del Pacic, con la suspensión de los aranceles para aves y cerdos, representó un hito en la intensificación de las relaciones internacionales entre México y Brasil.

Actualmente, México ocupa la séptima posición entre los principales destinos de las ventas externas de aves y cerdos desde Brasil. “Las exportaciones brasileñas representan aproximadamente 4% del consumo mexicano de carne de pollo y 1% de la carne de cerdo, cifras que reflejan el papel estratégico de esta cooperación entre ambas naciones”, agregó Santín.

El crecimiento de las exportaciones brasileñas de carne de cerdo y de bovino al mercado mexicano lleva prácticamente dos años y medio, desde una base cero; mientras que el correspondiente al pollo comenzó antes, desde 2013, con la apertura de cupos.

Brasil es un peso pesado en el sector: entre los mayores exportadores del mundo ocupa la primera posición en carne de pollo y de bovino y la cuarta en carne de cerdo.

