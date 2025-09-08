Ikarus FX, la primera plataforma mexicana de “trading para todos”

En México, la inclusión financiera sigue siendo un desafío: millones de ahorradores quedan fuera del mercado de inversiones debido a procesos complejos y falta de acompañamiento. En ese contexto surge Ikarus FX, la primera plataforma mexicana de trading diseñada para poner las operaciones bursátiles al alcance de todos.

El proyecto fue desarrollado por Fraktal, un fondo de capital privado con presencia en diversos sectores productivos. Con esta iniciativa, la firma comienza una nueva etapa en la que apuesta por invertir en innovación financiera y en desarrollo de tecnología propia. El objetivo: ampliar la base de inversionistas en México y ofrecer alternativas accesibles a distintos perfiles de ahorradores.

“El trading es para todos, no únicamente para grandes patrimonios o inversionistas profesionales. Queremos que con nuestra plataforma cualquier persona pueda entrar al mundo de las inversiones, lo viva y genere ganancias”, afirmó Ricardo Alarcón, director general adjunto de Ikarus FX, durante la ceremonia de presentación.

Ikarus FX se distingue por su origen mexicano. Mientras la mayoría de los servicios disponibles en el país son extranjeros, esta plataforma fue desarrollada por talento local con un enfoque global, rompiendo la concepción de que las mejores opciones de trading y brókers provienen de fuera.

PRESENTACION DE IKARUSFX . FOTO : HUGO SALAZAR / EL ECONOMISTA

“En México sí podemos pensar en grande. El equipo detrás de la plataforma desarrolló tecnología de punta para impulsar al trading hacia una nueva escala. Al hacer las inversiones mucho más democráticas, menos complejas y de fácil de entendimiento, vamos a generar un impacto positivo”, señaló Juan Enrique Martínez, CEO y fundador de Fraktal en entrevista con El Economista.

La plataforma permite invertir en una amplia gama de instrumentos —acciones, commodities, ETFs y más— directamente en la aplicación móvil, o bien, desde la página web. Además, sobresale porque no requiere de grandes capitales para incursionar en ella, ya que es posible comenzar la diversificación con unos cuantos dólares.

Asimismo, el lanzamiento de Ikarus FX busca transformar la percepción del trading. Al respecto, Martínez explicó que se pretende eliminar estigmas comunes: 1) que invertir en trading es de alto riesgo y dinero perdido y 2) que te hará millonario de la noche a la mañana. La realidad está en medio: con una gestión adecuada puedes obtener buenos rendimientos con riesgos acotados.

“Las plataformas que están actualmente en el mercado no tienen una gran fama y han creado una mala reputación. Nosotros vamos a marcar esa diferencia para que los mercados cambien a favor con confianza, seguridad y transparencia en las operaciones”, agregó Roberto Banderas, director de Ikarus FX para México y América Latina.

PRESENTACION DE IKARUSFX . FOTO : HUGO SALAZAR / EL ECONOMISTA

Para cumplir este propósito, la plataforma incorpora una academia de trading, programas de gestión de riesgos y asesoría integral. A su vez, ofrece herramientas como Cuentas PAM y Copy Trading para permitir a los inversionistas menos experimentados replicar estrategias de traders profesionales.

En materia operativa, Ikarus FX también combate uno de los obstáculos de las plataformas extranjeras: el retiro de fondos. El proyecto mexicano asegura que los usuarios contarán con liquidez inmediata y podrán disponer de sus recursos sin trámites adicionales. Adicionalmente, entre las características anunciadas se incluyen múltiples opciones de pago, soporte 24/7 mediante un call center especializado, costos alineados al mercado y atención personalizada.

“Pero esto no se queda aquí, con Ikarus FX tendrán una guía y un acompañamiento constante. Seguiremos trabajando profundamente para mejorar todos nuestros productos y servicios. Por ejemplo, ya estamos desarrollando inteligencia artificial para ayudarle a nuestros clientes a tomar mejores decisiones financieras”, indicó el CEO de Fraktal.

Aunque el foco inicial se ubica en México, Ikarus FX ya se prepara para crecer. En el corto plazo planea expandirse a América Latina y, posteriormente, obtener licencias en Europa para convertirse en una plataforma global. De esta manera, Fraktal prioriza su compromiso con la educación financiera. Este lanzamiento no solo representa la llegada de una nueva tecnología, sino la materialización de una visión compartida: “trading for everyone”.