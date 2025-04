Un IFT en asfixia demanda recursos para pagar sueldos; “le hemos cumplido a México”, defiende

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) demandó a los diputados la asignación de recursos para cumplir con su trabajo regulatorio y sobre todo, para abonar los sueldos de sus aproximadamente de 1,300 trabajadores, en su mayoría con conocimiento especializado en economía, derecho e ingenierías y que desconocen también si serán indemnizados cuando su fuente de trabajo desaparezca por causa de una reforma constitucional.

Javier Juárez Mojica, comisionado presidente del IFT, fue a la Cámara de Diputados para exhortar al Legislativo a facilitar los recursos necesarios para pagar sueldos, en tanto se concreta la extinción definitiva del organismo como autoridad reguladora y en tanto también la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) asume complemente sus funciones.

La Cámara de Diputados, controlada en un 73% de los votos por Morena, PT y Partido Verde, recortó el 70% del presupuesto anual de este órgano autónomo para 2025, previendo que sus funciones serían trasladadas a la ATDT en algún momento del primer semestre del año y así dejó al IFT con una cartera de 500 millones de pesos para pagar sueldos y para regular las industrias de telecomunicaciones y radiodifusión este año.

Pero una propuesta de ley secundaria de telecomunicaciones redactada con descuidos desde la Presidencia de la República y que ahora es señalada por la oposición política como una ley de telecomunicaciones con espíritu de censura y también por la industria de telecomunicaciones como un proyecto de ley más afín a los intereses ideológicos del gobierno actual, llevó sus discusiones, aprobación y puesta en marcha para el siguiente semestre de 2025.

El IFT había solicitado un presupuesto de 1,680 millones de pesos para ejercer en 2025, que en términos reales ya estaba en 80.6 millones de pesos por debajo del presupuesto ejercido en 2024 por motivos inflacionarios.

El presupuesto de 500 millones de pesos asignados oficialmente al IFT resulta entonces insuficientes para pagar la nómina y ello ha repercutido también en que esa autoridad ha congelado y en su caso, cerrado algunos programas de trabajo.

Juárez Mojica, por ello, exhortó en la Cámara de Diputados a liberar los recursos para pagar sueldos, en tanto los trabajadores del IFT amagan con protestar en las calles. “El IFT le ha cumplido a México”, dijo el comisionado presidente a los diputados en una comparecencia que también se divulgó en televisión abierta.

“El IFT le ha cumplido al Estado mexicano, no sólo para aumentar la cobertura de Internet; para otorgar más opciones de radio y televisión, sino para aumentar también la recaudación para el Estado… Para ponerlo en perspectiva: por cada peso de presupuesto otorgado al IFT, se le han entregado 10 pesos al Estado mexicano”, dijo Juárez Mojica desde el Canal 45.3 digital del Congreso, señal que hoy no existiría si no fuera por el trabajo regulatorio del mismo IFT.

El comisionado presidente del IFT detalló todavía más sus argumentos: “En la Ley de Ingresos para el año 2025, se contemplaba que los ingresos por el uso de recursos del dominio de la Nación, el espectro, que iba a generar el IFT, iban a ser del orden de los 17,700 millones de pesos y lo que se ha generado solamente al primer trimestre, o sea, de enero a marzo de 2025, estamos hablando de 18,800 millones de pesos. O sea, 1,100 millones de pesos más, aproximadamente, de lo que se contemplaba para este año”.

El polémico contenido del proyecto de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión obligó a la Presidencia de la República y al Congreso de la Unión a abrir diálogos con la industria y la sociedad.

Allí, en el “Foro Reforma de Telecomunicaciones: Desafíos y Oportunidades”, Juárez Mojica pidió que se respeten los derechos laborales de los trabajadores del IFT, que en el proyecto de ley no queda claro qué será de ellos.

“Dice que se respetarán los derechos laborales del personal. Sin embargo, creo que, y ahí solicito el apoyo del Poder Legislativo, para que eso sea una realidad, lo que dice la Constitución y la ley, pues debe de haber recursos, porque si el IFT no cuenta con los recursos para hacerlo realidad”.

Informes auditados indican que el IFT recaudó 180,917.8 millones de pesos en diez años para la Tesorería de la Federación, recursos que el Estado habría utilizado para obra de infraestructura y programas sociales.

El argumento del gobierno federal para desaparecer al IFT es su costo de operación: 17,752.1 millones de pesos, unos 894 millones de dólares en una década.

En el año 2025, el IFT ejercerá un presupuesto que será históricamente el menor en toda su historia. En términos nominales, el IFT ejerció los siguientes presupuestos: