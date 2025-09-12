Iberdrola controlará el 80% de la brasileña Neonergia

Iberdrola alcanzó un acuerdo para la adquisición de la participación accionarial de Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) en Neoenergia. Con esta operación, la eléctrica aumenta su participación en la compañía brasileña en un 30.29%, movimiento por el que pasa a controlar el 84% del capital social de su filial brasileña, según comunicó esta mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el precio acordado, de 32.5 reales por acción, supondrá un desembolso de 11,950 millones de reales brasileños que, al cambio actual, representan, aproximadamente, unos 1,880 millones de euros y 2,210 millones de dólares.

La operación está sujeta a las aprobaciones regulatorias pertinentes y se espera que se cierre en los próximos meses. Además de consolidarse como accionista mayoritario de Neoenergia, con este movimiento la primera eléctrica española no sólo refuerza su presencia en Brasil, sino también afianza su apuesta por las inversiones en el negocio de Redes eléctricas reguladas.

La filial sudamericana de Iberdrola afronta unas perspectivas de fuerte crecimiento gracias al incremento esperado de las inversiones en Redes reguladas con marcos regulatorios incentivadores.

Así las cosas, la empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán consolida su estrategia de crecimiento basada en el negocio de Redes eléctricas, en el que cuenta con 1.4 millones de kilómetros de líneas en los Estados Unidos, el Reino Unido, Brasil y España.

Vale destacar que Neoenergia suministra electricidad a cerca de 40 millones de brasileños a través de cinco distribuidoras (en los estados de Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sao Paulo, Mato Grosso do Sul y Brasilia) y 18 líneas de transporte, lo que la convierte en el primer Grupo de distribución del país por número de clientes.

Asimismo, la empresa tiene más de 725,000 kilómetros de líneas de distribución y 8,000 kilómetros de líneas de transporte y cuenta con 3,800 MW de generación renovable, principalmente hidroeléctrica.

Así pues, Neoenergia se convirtió en 2024 en la empresa que más fondos destinó a infraestructuras básicas en todo el país, gracias a inversiones realizadas por más de 9,800 millones de reales (1,540 millones de euros) para expandir, renovar, mantener y automatizar su red.

Esta operación, además, se produce poco antes de que el Grupo actualice su Plan Estratégico el próximo 24 de septiembre, en el que se presentará este ampliación de capital como reinversión de una parte del dinero obtenido con la operación de venta en México a Cox, por la que Iberdrola obtuvo 4,200 millones de dólares.

Renta 4 tras destacar que el 84% del capital de Neoenergia permite a Iberdrola reforzar su presencia en uno de sus principales vectores de crecimiento, las redes, que suponen cerca del 90% del Ebitda de esta filial, y estima que la operación le permitirá un crecimiento adicional del beneficio neto del Grupo por más del 2.5%.

Punto seguido, en la entidad catalana recuerdan que Brasil, junto con Reino Unido y Estados Unidos, será un país clave de inversiones en redes en el nuevo Plan Estratégico, "donde Iberdrola querrá tener el máximo control".