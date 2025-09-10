La empresa Horizontec produce el Halcón 2.1, la primera aeronave ligera deportiva 100% mexicana que este miércoles recibió un certificado mexicano que avala su uso para escuelas de vuelo, vigilancia aérea y vuelos recreativos.

Como resultado de un proyecto que inició hace 11 años, la aeronave es biplaza, se fabrica con materiales compuestos y se impulsa con un motor Rotax 915is de 141 caballos de fuerza. Obtuvo el certificado 001 para un avión diseñado y fabricado en México.

Este avión cuesta aproximadamente tres veces menos que un Cessna usado, tiene una autonomía de más de 1,100 kilómetros y su línea de producción ya está montada con 18 pedidos y con la perspectiva de aumentar su demanda a partir del otorgamiento de la certificación y con exportaciones que incluyen a Estados Unidos.

Lo importante: no se producían en el país aeronaves, cuando menos desde 1957.

Foto: Especial

“México es el productor número 12 de aviación aeronáutica en general a nivel del mundo y vamos escalando; se espera que lleguemos a ser el décimo”, dijo Marcelo Ebrard, secretario de Economía en el evento Entrega de Certificado de Aprobación de Tipo Aeronave Ligera Deportiva a Horizontec CRT-1041/2025, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

“Se producen en México todas las piezas de las turbinas, cada vez hacemos aleaciones más complejas también, fuselajes, electrónica, en fin; pero no tenemos un avión propio. Creo que esa es una buena síntesis de lo que se está buscando lograr”, comentó el funcionario.

El Halcón 2.1 es una aeronave con una hélice de tres palas que le permiten alcanzar una altitud de 18,000 pies de servicio.

“Más allá de sus especificaciones técnicas, el Halcón 2.1 representa algo mucho más profundo: la recuperación del sueño aeronáutico mexicano”, celebró el general Miguel Enrique Vallin Osuna, director general de la Agencia Federal de Aviación Civil.

Foto: @m_ebrard

Horizontec es una empresa 100% mexicana, fundada en Celaya, Guanajuato, por Giovanni Angelucci y Eduardo Carrasco.

“Estamos haciendo una aviación deportiva ligera, que nació hace 20 años en Estados Unidos. ¿Por qué nació? El tema de la misión ligera deportiva es una misión experimental, digamos con un nivel de certificación y con la idea de poder democratizar la aviación en forma segura”, expresó Angelucci.

Ebrard reconoció el esfuerzo y las capacidades para desarrollar Halcón 2.1, sin apoyos del gobierno de México.

“Es muy diferente que ensamblemos, a que diseñemos, construyamos y exportemos (...) Tenemos que convencernos de que podamos dar el brinco, el paso, para que México tenga su producción en prácticamente todos los campos. No hay límite”, instó Ebrard.

El funcionario expuso que la producción de este avión tiene un impacto no sólo para recuperar el peso de México en su propia aviación, sino también en todos los demás sectores de la economía.

Su reflexión: “Porque ahora qué argumento podría haber para que no hagamos lo propio en lo que nos propongamos: semiconductores, inteligencia artificial, vehículos…”.

Concluyó así: “Ya está por venir un vehículo eléctrico mexicano, autobuses para la electromovilidad (...) Lo que ustedes me digan lo podemos hacer y sí importa que lo hagamos. ¿Por qué? Porque de eso va a depender el bienestar del país”.