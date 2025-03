Hongqi, la nueva automotriz china que se suma a competir en el segmento de lujo en México

Hongqi, la marca china de automóviles de lujo que pertenece al fabricante Grupo FAW, llega a México para sumarse a la férrea competencia en el mercado mexicano y ser parte de la movilidad inteligente, a partir del segundo trimestre del 2025.

El llamado “Cadillac chino” pretende atender el publico automotriz del lujo en México que ha reportado crecimiento en Latinoamérica.

La automotriz china de pasajeros más antigua, desde 1958, que atiende al sector de políticos y empresarios en China, ya firmó un acuerdo estratégico con los cinco principales grupos de distribuidores automotrices en México, quienes comparten su visión de exclusividad, innovación y servicio de alta gama.

“HONGQI, cuenta con oficinas corporativas en México y tiene previsto iniciar formalmente sus operaciones durante el segundo trimestre del presente año. Con cada nueva apertura y cada modelo lanzado, HONGQI y México escribirán juntos un nuevo capítulo en la historia de la movilidad de lujo”, expuso la marca a través de un comunicado.

En los últimos tres años han arribado al menos una veintena de marcas chinas de automóviles y camiones que están interesados en el mercado mexicano, quien posee un potencial de crecimiento en el sector automotriz.

Al ganar terreno a las marcas convencionales, de alto y bajo rango, las empresas chinas quieren atacar el segmento poco explorado e incluso acaparado por marcas alemanas, y ahora prometen gran alcance con costos asequibles.

HONGQI se ha consolidado como una de las marcas de automóviles de lujo más exclusivas y prestigiosas de China.

“Más que un automóvil, Hongqi ofrece una experiencia de conducción inteligente, con un diseño inspirado en la estética oriental y con una sólida ingeniería estructural, cada detalle ha sido pensado para brindar confort, protección y un desempeño excepcional, diseñado para quienes buscan el equilibrio perfecto entre innovación y distinción”.

Resaltando si legado y la tecnología, la empresa ofrecerá sedanes, SUVs, MPV, abarcando distintas fuentes de energía como combustible, PHEV, HEV, y EV. “Cada vehículo es unaobra maestra en movimiento, que combina elegancia, sofisticación y tecnología de vanguardia para redefinir la movilidad de lujo. Están equipados con avanzados sistemas de seguridad”, dijo.

HONGQI inicia su expansión global, llevando su legado desde los circuitos de prueba en Changchun, hasta los vibrantes distritos comerciales de México, con lo cual, marca una nueva era de crecimiento en Latinoamérica, consolidando su presencia y redefiniendo los estándares de lujo y tecnología en la industria automotriz, señaló la marca.

La marca ha alcanzado un hito significativo al superar los 1.6 millones de usuarios acumulados a nivel global, lo cual representa el crecimiento y su reconocimiento en el mercado automotriz, ofreciendo una experiencia única de lujo, exclusividad, innovación y cultura.

“La llegada de HONGQI a México representa un puente entre dos culturas, unidas por una visión común sobre el futuro de la movilidad premium. Este hito refleja nuestro firme compromiso de ofrecer una experiencia de alta gama inigualable, que combine lujo, innovación y nuestro legado cultural”, comentó Wang Chengjie, gerente general de Hongqi para la región del Sudeste Asiático y América Latina, China FAW Group Import and Export Co., Ltd.

Abundó que “se trata de un ambicioso plan de expansión con el que HONGQI fortalece su presencia global y busca consolidarse en los mercados de México y Brasil, destacando el poder de la manufactura inteligente de China”.