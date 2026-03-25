⁠El grupo español de apuestas Codere saldrá a la venta por 2,320 millones de dólares

⁠El grupo español de apuestas Codere ha contratado a Jefferies y Macquarie Capital para que le asesoren en su inminente venta, que ⁠podría alcanzar un valor superior a ⁠los 2,000 millones de euros (2,320 millones de dólares), según informó este miércoles el diario Expansión, citando a varias fuentes del mercado familiarizadas con la operación.

Según el artículo, el proceso se encuentra aún en una fase inicial, con ofertas indicativas previstas para mediados de mayo, ofertas vinculantes esperadas para principios de julio y el objetivo de cerrar el acuerdo antes de las vacaciones de verano boreal en agosto.

Ni Codere ni Jefferies respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters. Macquarie se negó a hacer comentarios.

Codere, el segundo grupo de juego y ocio más grande de España después de Cirsa, es propiedad de unos 84 fondos de inversión desde un acuerdo de canje de deuda por acciones de 2024 que le quitó el control a la familia fundadora Martínez Sampedro.

Davidson Kempner es el mayor accionista, con una participación del 13.3%, por delante de Palmerston Capital, Deltroit, System 2 Capital ⁠e Invesco.

El grupo, fundado en 1980, ⁠opera en mercados regulados ⁠de España, Italia, Argentina, México, Panamá, Colombia y Uruguay, tanto en el sector del ⁠juego presencial como en internet.

Entre los posibles postores podrían encontrarse tanto inversores industriales como financieros, aunque algunas firmas de capital riesgo se enfrentan a restricciones relacionadas con los criterios ESG a la hora de invertir en el sector del juego, lo que podría reducir el número de interesados, según indicó el diario español Expansión en su artículo.

El artículo señala que la ⁠operación incluiría Codere Online, la unidad digital del grupo que cotiza en el Nasdaq.