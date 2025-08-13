GE Appliances anuncia inversión de 3,000 millones de dólares en EU

GE Appliances, un fabricante de electrodomésticos que pertenece a la empresa china Haier Smart Home, dijo que planea invertir más de 3,000 millones de dólares en los próximos cinco años para ampliar y modernizar sus plantas en Estados Unidos, en un esfuerzo por eludir el impacto de las políticas arancelarias del presidente Donald J. Trump.

Las inversiones que proyecta la empresa le permitirán relocalizar parte de la producción que actualmente tiene en China y México, de acuerdo con un comunicado.

"La empresa ampliará su cartera de productos de aire acondicionado y calentamiento de agua; aumentará la producción en todas sus líneas de productos y modernizará aún más sus 11 plantas de fabricación en Estados Unidos con nueva automatización y equipos de capital", dijo GE Appliances.

Los proyectos en las fábricas de Kentucky, Alabama, Georgia, Tennessee y Carolian del Sur generarán además 1,000 puestos de trabajo, estimó la compañía.

El anuncio se produce en un momento en que Trump busca que las empresas trasladen su producción desde otros países hacia Estados Unidos, con la promesa de que al hacerlo estarán exentas del pago de aranceles.

"Creo que con las tarifas se ha vuelto evidente que construir en Estados Unidos es algo positivo en este momento", dijo Kevin Nolan, director ejecutivo de GE Appliances, citado por el diario The Wall Street Journal.

Otras compañías también anunciaron planes de aumentar su capacidad productiva en la Unión Americana, entre ellas el gigante tecnológico Apple y el fabricante de semiconductores TSMC, cuya promesa de inversión en conjunto asciende a 200,000 millones de dólares.