GBM Advisors transforma la asesoría financiera en México con Pioneros 2025

GBM Advisors – área de negocio de Grupo Bursátil Mexicano, Casa de Bolsa (GBM) presentó Pioneros 2025, el foro que reunirá a las principales instituciones y expertos del ecosistema financiero nacional e internacional. La iniciativa busca consolidar la asesoría financiera como la carrera del futuro, integrando conocimiento técnico, habilidades humanas y un propósito claro.

Bolsas de valores, administradores de activos de alcance global, aseguradoras y líderes en inversión se reunirán en la tercera edición del evento creado para inspirar, profesionalizar y fortalecer al sector. De esta manera, GBM Advisors reafirma su compromiso con la profesionalización del asesor financiero para consolidarlo como un aliado estratégico que acompañe a las personas en el logro de sus objetivos financieros.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), en México existen aproximadamente 10,000 asesores con la certificación de Asesor en Estrategias de Inversión, cifra que representa una limitada oferta de acompañamiento financiero profesional si se compara con países con un mercado similar, como Brasil, que cuenta con más de 70,000. En ese sentido, Luis Felipe Madrigal Mier y Terán, director de GBM Advisors, comentó que Pioneros 2025 está enfocado en fidelizar y construir mayores capacidades dentro de su red de asesores de GBM.

“En Pioneros celebramos la labor del asesor financiero y reafirmamos que el futuro de las inversiones en México se construye de manera conjunta. Este es un espacio para fortalecer la profesión, destacar el valor de la asesoría y explorar tanto las herramientas que impulsan una práctica exitosa como las tendencias de mercado que amplifican su impacto”, señaló durante la presentación.

En línea con ello, GBM Advisors impulsa un ecosistema financiero más sólido, accesible y competitivo a través de su programa de afiliación; en el que los asesores mantienen su autonomía mientras aprovechan la plataforma más amplia de soluciones de inversión en el mercado, tecnología de vanguardia y el respaldo de la casa de bolsa líder en el país, para elevar el nivel de su práctica profesional.

Actualmente, el programa cuenta con más de 270 asesores afiliados en sus 25 oficinas distribuidas en más de 25 estados de la República Mexicana. Además, GBM atiende al 65% de los asesores en inversión independientes en México, con lo que se posicionan como un referente en la industria.

GBM Advisors continúa su objetivo este 11 de septiembre con Pioneros 2025. Compañías e instituciones como S&P Dow Jones Indices, Vanguard, AXA Investment Managers, Global X, Invesco, Lazard Asset Management, J.P. Morgan, iShares by BlackRock, Santander Asset Management, Prudential Seguros, Franklin Templeton, AXA Seguros, Grupo BMV, BIVA y más, participarán en el encuentro para compartir sus conocimientos y experiencias desde Expo Santa Fe, de 13:00 a 20:30 horas.

