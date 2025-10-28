FEMSA retrasa un año la solicitud de licencia bancaria de OXXO; primero fortalecerá negocio de crédito

FEMSA pospondrá por un año su solicitud de licencia bancaria para OXXO, la cadena de tiendas de conveniencia de su propiedad que también ofrece servicios financieros, adelantó Martín Arias, director de Finanzas de la compañía.

La decisión, explicó, es porque buscan consolidar primero su división de crédito y maximizar el uso de los datos de su plataforma financiera Spin by OXXO.

“Creo que no presentaremos nuestra licencia bancaria por ahora… Decidimos empezar con un mayor enfoque en nuestra parte de crédito… Estamos a un año de realmente presentar la solicitud de licencia bancaria”, comentó el directivo en conferencia con analistas, tras presentar sus resultados financieros del tercer trimestre de este año.

Explicó que, aunque ya tienen todo el trabajo listo, la decisión se basa en que buscarán primero tener una base de crédito más sólida antes de avanzar hacia una operación bancaria completa.

Martín Arias detalló que el despliegue de nuevas pruebas y proyectos en el área de crédito será limitado, con una inversión estimada de 20 a 30 millones de dólares durante el próximo año.

Puntualizó que no espera aumentar el ritmo de financiamiento que otorgan a través de su negocio de crédito mucho más rápido que antes.

El directivo de Finanzas de FEMSA comentaó que esperan compartir mayores detalles en febrero del 2026, una vez que hayan terminado la fase de re-onboarding (reorientación) en Spin y evaluado el desempeño de sus pruebas de crédito.

“Llegamos a la conclusión de que queremos tener mayor visibilidad y un sentido de nuestra capacidad de usar nuestra data para tener éxito en crédito antes de ir por la licencia bancaria completa. Así que diría que estamos a unos un año de tomar esa decisión”, recalcó.

En febrero pasado, la empresa anunció que presentaría en los siguientes meses una solicitud para obtener una licencia bancaria con el objetivo de impulsar y diversificar su negocio de servicios financieros.

Bajo este plan buscaría un socio, ya que no contemplaba realizar de manera inmediata apuestas para otorgar créditos, sino ofrecer servicios financieros de forma complementaria a su modelo actual.

FEMSA, a través de su unidad de negocio Spin, ofrece soluciones digitales y financieras que incluyen la billetera digital Spin by OXXO, el programa de lealtad Spin Premia y Spin Negocios, que brinda diversas opciones para empresas, como NetPay y OXXO PAY.

Spin by OXXO reportó 9.9 millones de usuarios activos en el tercer trimestre de 2025, equivalente a un 20.5% de crecimiento comparado con el mismo periodo del 2024, mientras que Spin Premia tuvo 27.7 millones de usuarios activos en el programa de lealtad representando un 16.4% de crecimiento en el periodo de comparación.

En el reporte del tercer trimestre del año indicó que Spin by OXXO sumó 0.8 millones de usuarios durante el trimestre, alcanzando un total de 15.3 millones de usuarios entre julio y septiembre de este año, frente a 12.5 millones de iguales meses del 2024. Estos datos representan un crecimiento anual del 22.3% y una tasa de crecimiento mensual compuesta de 1.7 por ciento.