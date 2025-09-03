Falsificación de relojes arrebata 25% de las ventas de CASIO

Si bien la presencia de la conectividad y tecnología no resultó ser competencia para la industria de relojes convencionales con la presencia del smartwatch, la falsificación de este tipo de artículos se ha convertido en una preocupación, que ha arrebatado al menos el 25% de sus ventas, en el caso de la marca CASIO.

Luis Santiago, subgerente de marketing relojes CASIO México, precisó que la compañía japonesa comercializa alrededor de 300 modelos en el mercado mexicano, de los cuales, la falsificación se enfoca principalmente a las líneas básicas como el F91, el GAE 2100, entre otros dos modelos, además de los vintage (los plateados o dorados).

“De todo nuestro catálogo, una cuarta parte de esos modelos, no solo son modelos sino versiones de color, por eso la actividad de la falsificación es una cuarta parte del catálogo (comercializado en México)”, refirió el directivo al cuestionar sobre la afectación en las ventas.

En el marco de la campaña de concientización que lanzó CASIO se afirmó que el 23% de productos incautados por falsificaciones a nivel global son relojes, incluso por encima de los zapatos.

El directivo de CASIO comentó que nuestro país ocupa el sitio 17 como consumidor de falsificación a nivel global, mientras que los países productores de piratería y falsificaciones lo encabeza China, Hong Kong y Turquía, con el 80% de la fabricación de comercio ilegal.